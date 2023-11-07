الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة": تجهيز تقاوي عالية الإنتاجية تكفي لزراعة 4 ملايين فدان قمح

اسمدة
اسمدة

قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تحصل على حصتها من الأسمدة التي تخرج من المصانع طبقا لقرار مجلس الوزراء بتحديد حصة 55% من إنتاج شركات الأسمدة لوزارة الزراعة وتصدير الباقي أو بيعه في السوق الحر، حيث إن الوزارة لديها مخزون كافي داخل المخازن.

مخزون الأسمدة

وقال الشناوي في تصريحات لـ“الدستور”، إن الوزارة تستقبل كميات الأسمدة التي يتم إرسالها يوميا من المصانع وصرفها للمحاصيل الشتوية وعلى رأسها محاصيل بنجر السكر ومحاصيل الخضر وقصب السكر والمحاصيل البستانية، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت الاستعداد لمحصول القمح بندوات وإرشادات للمزارعين باستخدام التقاوي المنتقاة عالية الإنتاجية والتي تم إنتاجها لتغطية ما يقرب من 4 ملايين فدان.

وطالب "الشناوي" المزارعين باستخدام التقاوي المنتقاة من وزارة الزراعة أو شركات القطاع الخاص والتي تساهم بالزيادة الروسية في محصول القمح بمعدل من 1،5 إلى 2 أردب في الفدان الواحد، مشيرا إلى أن إعلان الحكومة أسعار توريد القمح بـ 1600 جنيه للأردب سيؤدي إلى زيادة المساحة المنزرعة بمحصول القمح في الموسم الجديد.

ومن جانبه قال علي عودة رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعي، إنه يوجد أسمدة مكدسة في مخازن جمعيات الائتمان بنحو مليار ونصف المليار أسمدة مكدسة في المخازن وتم الإعلان عن مناقصة للجمعيات النقل بعد أن طلبت جمعيات النقل التي تقوم بنقل الأسمدة بزيادة أسعار الشحن بنسبة 40% فيما توقفت شركتين عن توريد الأسمدة للجمعية وهي شركة حلوان وشركة كيما بأسوان بسبب الغاز.


وأضاف عودة، أن باقي الشركات خصصت نسبة من 60 إلى 70% من الحصص في إطار التخصصات.

 

وأضاف "عودة" في تصريحات لـ"الدستور"، أنه سيتم وضع شروط لشركات النقل بضرورة التوريد لمحافظة الصعيد بنسبة 40% اعتبارا من محافظة بني سويف حتى أسوان والباقي للوجه البحري، حيث إن محافظات الصعيد لم يصلها أسمدة من جمعيات النقل بحجة أن النقل موجه للسودان.

 

وأشار إلى أن جمعيات النقل طلبت زيادة 70جنيها في نقل الطن أي زيادة بنسبة 40%، وأن المناقصة ستكون حاسمة وطبقا لشروط العامة للائتمان وكل جمعيات النقل ستدخل المناقصة.

-الزراعة نستلم فلسطين أسمدة المصانع للمحاصيل الشتوية وتجهيز تقاوى عالية الانتاجية تكفى لزراعة الامم المتحدة ملايين فدان

مواد متعلقة

الزراعة والتحالف الوطني يطلقان مبادرة "ازرع" بهدف زراعة 120 ألف فدان قمح في الوادى الجديد

نقيب المعلمين والزراعيين: مشروعات زراعية طموحة لزراعة 350 ألف فدان بوسط سيناء

"الزراعة" تستكمل تطوير الري الحقلي في أكثر من 3.7 مليون فدان

تحصين ماشية وإزالة تعديات.. أنشطة وجهود مديريات الزراعة خلال أسبوع

نقابة الزراعيين: استمرار فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج حتى نهاية ديسمبر 2023

توصيات فنية يجب على مزارعي بنجر السكر مراعاتها خلال نوفمبر

الحكومة و«تحالف العمل الأهلى» يطلقان مبادرة لدعم المزارعين

مركز المناخ بوزارة الزراعة يوجه نصائح عاجلة للمزراعين في ظل انتشار الشبورة

الأكثر قراءة

الجيش الثانى الميدانى ينفذ مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين

الأطفال مرضى السرطان فى غزة يدخلون مصر لتلقى العلاج (صور)

"القاهرة الإخبارية" تعرض مشهدًا لهروب دبابة إسرائيلية في غزة (فيديو)

إجلاء أكثر من 100 فرنسى من غزة عبر رفح

وزير العدل يلتقي قضاة الإسكندرية والبحيرة ومطروح بالعاصمة الإدارية

الرئيس السيسى يبحث مع عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك تطورات الأوضاع فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«البر التاني»

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى