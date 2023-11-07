"الزراعة": تجهيز تقاوي عالية الإنتاجية تكفي لزراعة 4 ملايين فدان قمح

قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تحصل على حصتها من الأسمدة التي تخرج من المصانع طبقا لقرار مجلس الوزراء بتحديد حصة 55% من إنتاج شركات الأسمدة لوزارة الزراعة وتصدير الباقي أو بيعه في السوق الحر، حيث إن الوزارة لديها مخزون كافي داخل المخازن.

مخزون الأسمدة

وقال الشناوي في تصريحات لـ“الدستور”، إن الوزارة تستقبل كميات الأسمدة التي يتم إرسالها يوميا من المصانع وصرفها للمحاصيل الشتوية وعلى رأسها محاصيل بنجر السكر ومحاصيل الخضر وقصب السكر والمحاصيل البستانية، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت الاستعداد لمحصول القمح بندوات وإرشادات للمزارعين باستخدام التقاوي المنتقاة عالية الإنتاجية والتي تم إنتاجها لتغطية ما يقرب من 4 ملايين فدان.

وطالب "الشناوي" المزارعين باستخدام التقاوي المنتقاة من وزارة الزراعة أو شركات القطاع الخاص والتي تساهم بالزيادة الروسية في محصول القمح بمعدل من 1،5 إلى 2 أردب في الفدان الواحد، مشيرا إلى أن إعلان الحكومة أسعار توريد القمح بـ 1600 جنيه للأردب سيؤدي إلى زيادة المساحة المنزرعة بمحصول القمح في الموسم الجديد.

ومن جانبه قال علي عودة رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعي، إنه يوجد أسمدة مكدسة في مخازن جمعيات الائتمان بنحو مليار ونصف المليار أسمدة مكدسة في المخازن وتم الإعلان عن مناقصة للجمعيات النقل بعد أن طلبت جمعيات النقل التي تقوم بنقل الأسمدة بزيادة أسعار الشحن بنسبة 40% فيما توقفت شركتين عن توريد الأسمدة للجمعية وهي شركة حلوان وشركة كيما بأسوان بسبب الغاز.



وأضاف عودة، أن باقي الشركات خصصت نسبة من 60 إلى 70% من الحصص في إطار التخصصات.

وأضاف "عودة" في تصريحات لـ"الدستور"، أنه سيتم وضع شروط لشركات النقل بضرورة التوريد لمحافظة الصعيد بنسبة 40% اعتبارا من محافظة بني سويف حتى أسوان والباقي للوجه البحري، حيث إن محافظات الصعيد لم يصلها أسمدة من جمعيات النقل بحجة أن النقل موجه للسودان.

وأشار إلى أن جمعيات النقل طلبت زيادة 70جنيها في نقل الطن أي زيادة بنسبة 40%، وأن المناقصة ستكون حاسمة وطبقا لشروط العامة للائتمان وكل جمعيات النقل ستدخل المناقصة.