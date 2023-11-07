حماس: الاحتلال عرقل الإفراج عن 12 محتجزًا أجنبيًا فى غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن أنها كانت قبل أيام على وشك الإفراج عن 12 محتجزًا في غزة من حملة الجنسيات الأجنبية، لكن الاحتلال عرقل ذلك.

وقالت القسام: "ما زلنا نؤكد أننا على استعداد للإفراج عنهم، لكن الوضع الميداني والعدوان الصهيوني الذي يهدد حياتهم هو الذي يعيق إتمام ذلك"، حسب المركز الفلسطيني للإعلام.

وفي 4 نوفمبر الجاري، أعلن الجناح العسكري لحركة حماس عن أن القصف الصهيوني الهمجي على غزة تسبب في فقدان أكثر من 60 محتجزًا في غزة منذ 7 أكتوبر حتى الآن.

وقالت القسام: "بعد عمليات البحث ما زالت 23 جثة منهم (محتجزي الاحتلال) مفقودة تحت الأنقاض حتى الآن".

وأضافت: "يبدو أننا لن نستطيع الوصول إليها أبدًا بسبب استمرار العدوان الوحشي للاحتلال على غزة".

سبق أن أعلنت القسام مقتل 50 من محتجزي الاحتلال جراء القصف الصهيوني الهمجي على قطاع غزة، الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 10 آلاف فلسطيني وإصابة أكثر من 25 ألفا آخرين بجروح.

ويستمر التصعيد بين حماس والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضي، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع جوا وبحرا وبرا، مع قطع للماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.

حصيلة ضحايا العدوان

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة في القطاع عن أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 10328 شهيدًا، منهم 4237 طفلا و2719 سيدة و631 مسنا، إضافة إلى 25956 جريحًا منذ 7 أكتوبر الماضي، إضافة إلى تلقيها بلاغات تخص 2450 مفقودًا منذ بدء العدوان، بينهم 1350 طفلًا ما زالوا تحت الأنقاض.