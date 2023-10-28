حركة حماس: جاهزون فورًا لصفقة تبادل أسرى مع الاحتلال الإسرائيلى

أعلن قـائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، مساء السبت، جاهزية الحركة لتنفيذ فوري لصفقة تبادل لجميع الأسرى في سجون الاحتلال، مقابل المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة.

وقال السنوار، في أول تصريح له منذ بدء معركة طوفان الأقصى: "جاهزون فورًا لعقد صفقة تبادل تشمل الإفراج عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال العدو الصهيوني مقابل الإفراج عن جميع الأسرى لدى المقاومة"، حسبما نقل "المركز الفلسطيني للإعلام".

ويأتي تصريح السنوار، بعد قليل من إعلان أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، أن اتصالات جرت في ملف الأسرى، وكان هناك فرصة للوصول إلى صيغة اتفاق لكن العدو ماطل.

وأكد أبو عبيدة في كلمة مصورة، أن "العدد الكبير من أسرى العدو لدينا ثمنه تبييض كل السجون من الأسرى كافة".

وأضاف: "إذا أراد العدو إنهاء ملف الأسرى مرة واحدة، فنحن مستعدون وإذا أراد مسارا لتجزئة الملف فمستعدون أيضا".

وسبق أن أعلن أبو عبيدة أن المقاومة في غزة تحتجز نحو 250 إسرائيليا، منهم 200 لدى كتائب القسام، كما أعلن عن مقتل 50 منهم في غارات إسرائيلية.

في المقابل تعتقل قوات الاحتلال أكثر من 6600 أسير فلسطيني منهم 1600 اعتقلتهم منذ 7 أكتوبر خلال حملات اعتقال جماعية انتقامية في الضفة والقدس المحتلتين.

عائلات المحتجزين الإسرائيليين تطالب بالصفقة

وكانت دعت العائلات الإسرائيلية للمحتجزين لدى حركة حماس في غزة، إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل مقابل إطلاق سراح ذويهم، وذلك بعد لقائهم مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم السبت، حسب ما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقبل ذلك، أعربت العائلات الإسرائيلية للمحتجزين في القطاع، عن قلقها حيال مصير وحياة ذويهم بعد دخول الحرب منعطفا جديدا مع تصعيد جيش الاحتلال غاراته الليلة الماضية على القطاع، الذي يشهد قصفا مكثفا لليوم الـ22 على التوالي، خاصة بعدما قطعت الاتصالات تمهيدا لعمليات برية على الأرض.