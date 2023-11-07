جامعة بنها: حريصون على المشاركة فى مبادرات بناء الإنسان المصرى

أكد د. ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، اهتمام الجامعة بالمبادرات الرئاسية التي تهتم ببناء الإنسان وتزويده بالمهارات الرقمية والتكنولوجية، بهدف بناء قدرات الشباب التطبيقية والعملية، وتنمية مهاراتهم الحياتية ليصبحوا نواةً لمجتمع رقمي قادر على مواكبة المستقبل.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الجيزاوي خلال اجتماع عقد بديوان عام محافظة القليوبية، بحضور د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، على هامش تفقد عدد من المشروعات بجامعة بنها وقرى القليوبية.

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وأضاف رئيس الجامعة أن بناء إنسان لديه روح المبادرة والابتكار والإبداع هو أهم أهداف وأولويات الجامعات الذكية (جامعات الجيل الرابع) الذي تسعى جامعة بنها للوصول إليه، لافتًا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ساعدت على تحقيق ذلك من خلال مشاركتنا في العديد من المبادرات والفعاليات التي أطلقتها الوزارة، حيث شاركت الجامعة بالمراحل المختلفة من مبادرة أشبال مصر الرقمية، المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تستهدف طلاب التعليم ما قبل الجامعي، وذلك باستضافة المتقدمين من أبناء محافظة القليوبية بمعامل مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة لتدريبهم على مهارات متنوعة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنمية مهاراتهم الشخصية والحياتية لمساعدتهم للوصول إلى مستقبل أفضل وبصورة أوضح.

وشارك العديد من طلاب الجامعة بمبادرة "مستقبلنا رقمي" التي تستهدف تدريب الشباب المصري على مجالات تكنولوجيا المعلومات المتطورة، وذلك في ضوء استراتيجية الدولة نحو توطين ونشر ثقافة الإبداع والابتكار على مستوى الجمهورية، وتشجيع التنمية والاقتصاد الرقمي، وتوظيف أحدث مجالات التكنولوجيا في تحقيق المزيد من التنافسية وريادة الأعمال بالجامعات المصرية.

وأشار "الجيزاوي" إلى اهتمام الدولة بالتحول الرقمي، وخلق وإعداد الكوادر البشرية في المجالات التكنولوجية المختلفة فيما يسهم في إتاحة فرص عمل جديدة وتمكين الشباب بمهارات متطلبات المستقبل، مضيفًا أن جامعة بنها وقّعت بروتوكول تعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات لإنشاء مركز تدريب إبداع مصر الرقمية، ليقدم خدماته لطلاب جامعة بنها وخريجيها وللمجتمع المدني بالقليوبية، والآن، وبعد عامين، نرى مركز إبداع مصر الرقمية (كرياتيفا) داخل الحرم الجامعي لجامعة بنها بالقليوبية حقيقة واقعة؛ لتوفير مساحة للإبداع والتميز لكل مواطني القليوبية.