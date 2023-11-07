توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة ميناء الإسكندرية وميناء جوانزو الصيني

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل وتشانغ تشاو يانغ، الوزير المفوض بالسفارة الصينية بالقاهرة خلال فعاليات مؤتمر ومعرض النقل للشرق الأوسط وإفريقيا 2023Trans-MEA والذي ينعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، توقيع مذكرة تفاهم بين لهيئة العامة لميناء الإسكندرية وميناء جوانزو الصيني، حيث وقع مذكرة التفاهم عن الجانب المصري اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، وعن الجانب الصيني يوان يو نائب مدير عام هيئة ميناء جوانزو الصيني.

توقيع اتفاقية تآخي بين ميناء الإسكندرية وميناء تشينغداو الصيني

كما تم على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض النقل للشرق الأوسط وإفريقيا توقيع اتفاقية أخرى للتآخي بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وميناء تشينغداو الصيني تتضمن تبادل التعاون والخبرات في مجالات إدارة الموانئ ونظم الموانئ الخضراء والذكية.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات في إطار دعم أوجه التعاون المختلفة بين مصر والصين في مجال النقل البحري، وتعزيز مشاركة مصر في مبادرة الحزام والطريق الصينية، خاصة وأنها تأتي بعد أيام قليلة من زيارة وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير إلى الصين في أكتوبر 2023، حيث شارك في منتدى مبادرة الحزام والطريق الدولي لتنمية النقل وعقد عدد من الاجتماعات مع المسؤولين الصينيين لمناقشة التعاون بين مصر والصين في مختلف مجالات النقل.

وصرح وزير النقل بأن مذكرة التفاهم مع ميناء جوانزو تتضمن تبادل المعلومات ونقل الخبرات والدعاية والترويج ودعم التبادل التجاري والخطوط الملاحية، بالإضافة إلى التعاون للوصول إلى التطبيق الأمثل لمفاهيم الموانئ الخضراء والذكية، لافتا إلى أنه قد سبق أن وقع ميناء الإسكندرية وميناء جوانزو خطاب نوايا في نوفمبر 2021.

وأضاف أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل نقلة نوعية في التعاون بين مصر والصين في مجال النقل البحري، وخطوة مهمة نحو تدعيم القدرات التشغيلية للموانئ المصرية ووتعظيم تنافسية تلك الموانئ على المستوى العالمي، مضيفا أن هذه الاتفاقيات تساهم في تسهيل حركة التجارة بين مصر والصين وزيادة حجم التبادل التجاري فيما بينهما في ظل العلاقات الإستراتيجية بين البلدين"، مشيرا إلى العمل المستمر من الجانب المصري على تعزيز العمل مع الجانب الصيني لتبادل الخبرات والوصول إلى آفاق جديدة من التعاون في مجالات النقل المختلفة ومنها قطاع النقل البحري".

ومن جهته، قال اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار حرص هيئة ميناء الإسكندرية على تعزيز التعاون مع موانئ الدول الصديقة، بما يسهم في تطوير منظومة النقل البحري وأنها ستفتح آفاق جديدة للتعاون بين ميناء الإسكندرية الكبير ومينائي جوانزو وتشينغداو، في مختلف مجالات العمل المينائي.

توقيع اتفاقية بين ميناء الإسكندرية وميناء تشينغداو الصيني

توقيع اتفاقية بين ميناء الإسكندرية وميناء تشينغداو الصيني

توقيع اتفاقية بين ميناء الإسكندرية وميناء تشينغداو الصيني

توقيع اتفاقية بين ميناء الإسكندرية وميناء تشينغداو الصيني

توقيع اتفاقية بين ميناء الإسكندرية وميناء تشينغداو الصيني