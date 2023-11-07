غدًا.. حفيد طه حسين يكشف أسرارًا جديدة عن حياة جده مع منى الشاذلى

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، بعد غد الأربعاء، في برنامجها "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON"، المهندس حسن محمد حسن الزيات حفيد طه حسين، في حلقة خاصة تحتفى فيها بمرور 50 عامًا على رحيل عميد الأدب العربي طه حسين.

ويكشف حفيد طه حسين خلال الحلقة عن تفاصيل وأسرار خاصة من حياة عميد الأدب العربي، كما يتحدث عن جوانب إنسانية لا يعرفها أحد فى حياة جده وعن أبرز المعارك التي خاضها.

أزمة نقل مقبرة جده

خلال الحلقة يروي حفيد عميد الأدب العربي كواليس أزمة نقل مقبرة جده، وموقف أسرته من الشائعات التى ترددت حول هذا الأمر، كما يتطرق إلى غرام طه حسين باللغة العربية وكيف كان يتعامل معها كأنها كائن حي، وحرصه على تعليم أبنائه وأحفاده اللغة العربية وحتى الحكايات والحواديت التى كان يقصها عليهم كان يلقيها باللغة العربية.

وفي وقت سابق، حرصت الإعلامية منى الشاذلي على توجيه رسالة خاصة لدعم الشعب الفلسطيني من خلال نشر صور عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، وشاركت جمهورها عددًا من الصور الخاصة لأطفال مصريين يتعلمون رسم علم فلسطين، وعلقت على الصور: "رسالة مهمة لو ناسيين.. بنورث أولادنا حب فلسطين، وبنعلمهم كده في المدارس، وبكل اللغات".

واستنكرت الإعلامية منى الشاذلي ما يحدث في قطاع غزة، وقصف المدنيين والأطفال والنساء، والمستشفيات، ما أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من المصابين من أهل فلسطين، واستشهاد عدد كبير من الأهالي، والعائلات الكاملة، وذلك منذ اندلاع الأحداث في 7 أكتوبر الماضي.