منى الشاذلي: "بنورث أولادنا حب فلسطين بكل اللغات"

حرصت الإعلامية منى الشاذلي على توجيه رسالة خاصة لدعم الشعب الفلسطيني من خلال نشر صور عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وشاركت الإعلامية منى الشاذلي جمهورها عدداً من الصور الخاصة لأطفال مصريين يتعلمون رسم علم فلسطين، وعلقت على الصور: "رسالة مهمة لو ناسيين.. بنورث أولادنا حب فلسطين، وبنعلمهم كده في المدارس، وبكل اللغات".

وفي وقت سابق، استنكرت الإعلامية منى الشاذلي ما يحدث في قطاع غزة، وقصف المدنيين والأطفال والنساء، والمستشفيات، ما أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من المصابين من أهل فلسطين، واستشهاد عدد كبير من الأهالي، والعائلات الكاملة، وذلك منذ حوالي 12 يومًا مضت.

وتابعت الإعلامية منى الشاذلي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لليوم الثاني عشر، وبعد كل التصريحات بالسماح بالمساعدات الإنسانية للدخول إلى قطاع غزة، لا شيء يحدث وأهل غزة محاصرون".