برلماني محذرا من استمرار الحرب على المدنيين في غزة: الأمور وصلت للحافة

طالب النائب أمين جابر الصيرفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية والتحرك الجاد والفاعل لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف سياسات العقاب الجماعى التي تقوم بها إسرائيل، قائلا إن الأمور وصلت للحافة ولا يمكن القبول بمزيد من الاعتداءت الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

ضرورة العمل الجماعي عربيًا ودوليا

وأكد الصيرفي، في تصريحات صحفية له اليوم، ضرورة العمل الجماعي عربيًا ودوليا، على التهدئة بما يتيح المجال أمام فتح المسار السياسي وصولًا إلى حل الدولتين وإيقاف الحرب.

وفي سياق متصل، أشاد الصيرفي بالتحركات التي تقوم بها الدولة المصرية، لوقف المجازر التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة، مؤكدًا موقف القيادة السياسية والرئيس السيسي من الازمة الحالية تاريخي، ومشرف بمعني الكلمة ومصر فرضت إرادتها وترفض بقوة استمرار العدوان الهمجي على الفلسطينيين، مضيفا: “نرفض المزايدة من أبواق مأجورة على الدور المصري ولا توجد دولة عربية أو إسلامية وقفت بقوة مصر في وجه إسرائيل ودعم أمريكا لها”.

وتابع أن الثوابت المصرية والمواقف الوطنية راسخة مع فلسطين منذ 1948، كما أن التحركات المصرية المكثفة تؤكد تقدير دول العالم للدور المصري، الذي يؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنهاء المعاناة الإنسانية غير المسبوقة لأهالي غزة، والجهود المصرية لتقديم وتنسيق المعونات لأهالي القطاع.

واختتم الصيرفي بتحذير الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية من استمرار الحرب على المدنيين في قطاع غزة. قائلا: أن موقف مصر ودعوة السيسي لوقفها، هى الطريق الوحيد لوقف التدهور ونزيف الدماء.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن التصريح الإسرائيلي بشأن الأسلحة النووية يثير العديد من الأسئلة، منها أسئلة حول وجودها في البلاد.

وأشارت الخارجية الروسية إلى إبلاغ السفير الإسرائيلي في موسكو بأن تصريحات الممثلين الرسميين الإسرائيليين بشأن روسيا غير مقبولة.

وأثارت تصريحات وزير إسرائيلي حول إلقاء قنبلة ذرية على غزة إدانة سريعة من أنحاء العالم العربي، وأثارت فضيحة لمحطات البث الإسرائيلية الرئيسية، وعدّها مسؤول أميركي "مرفوضة".