الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال التشطيبات النهائية بمشروع المجزر القديم

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار الاجتماعات والجولات الميدانية؛ لمتابعة مشروعات الرصف ومشروعات التطوير الجارية ضمن خطة المحافظة لتذليل العقبات وإنهاء المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير.

جاء ذلك خلال الجولة  التي قام بها المحافظ لمتابعة الأعمال بمشروع تطوير أرض المجزر القديم بالعجيزي وتحويله إلى حملة ميكانيكية والذي شارف على الانتهاء ومتابعة صيانة معدات مركز ومدينة طنطا.

 المحافظ يتابع خلال الجولة أعمال التشطيبات النهائية بمشروع المجزر القديم

وتابع المحافظ خلال الجولة أعمال التشطيبات النهائية بمشروع المجزر القديم والذي تحول إلى حملة ميكانيكية والمقرر الانتهاء منه خلال أيام وتضمنت أعمال التطوير (صب الأعمدة الخرسانية للمظلات، صب أرضيات المظلات، تشطيب أرضيات المخازن، تشطيب الباكيات، الحمامات، الالمونتال).

متابعة أعمال صيانة وإصلاح السيارات والمعدات الخاصة بمركز ومدينة طنطا

كما تابع محافظ الغربية أعمال صيانة وإصلاح السيارات والمعدات الخاصة بمركز ومدينة طنطا والتي تتم بداخل جراج المركز والمدينة، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس بصيانة المعدات الهندسية للمراكز والمدن والأحياء للتأكد من الحالة الفنية لهذه المعدات وقدرتها علي مجابهة الأزمات والكوارث.

رحمي على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية ومديريات الخدمات المعنية، بالمتابعة الشخصية

وشدد طارق رحمي، على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية ومديريات الخدمات المعنية، بالمتابعة الشخصية والنزول الميداني لمراجعة جميع المعدات؛ للتأكد من جاهزيتها وصيانتها، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة صيانة الآليات لرفع كفاءتها بشكل منتظم، موجها بضرورة أهمية التدريب المستمر للعناصر البشرية القائمة على تشغيل المركبات لرفع قدراتهم الفنية لضمان الاستغلال الأمثل لتلك المعدات وتحقيق الغرض منها.

أرض المجزر القديم حملة ميكانيكية صيانة معدات بمشروع المجزر القديم بالعجيزي

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