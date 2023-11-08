الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

"بتتبري من أبوكي".. رجاء حسين تروي علاقتها بالفنان حسين رياض

رجاء حسين
رجاء حسين

رجاء حسين ممثلة موهوبة، تمتلك قدرات فنية كبيرة، تنوعت أدوارها، وقدمت كل دور بصدق وإتقان، وكانت تجيد أداء الأدوار المركبة والصعبة، وتحل هذه الأيام ذكرى ميلادها فقد ولدت في يوم 7 نوفمبر 1937، في محافظة القليوبية بمصر، اسمها بالكامل رجاء حسين زكي إسماعيل، ورحلت عن عالمنا يوم 9 أغسطس 2022، عن عمر ناهز 84 عامًا بعد صراع مع المرض.

انضمت إلى فرقة الريحاني عام 1958، وعملت فى الإذاعة والتليفزيون كممثلة فى المسلسلات الإذاعية والتليفزيونية، ثم عملت في المسرح والتلفزيون منذ مطلع ستينات القرن العشرين. من أفلامها: أفواه وأرانب، ومن أعمالها الدرامية: الشهد والدموع، رحلة السيد أبو العلا البشري، المال والبنون، ذئاب الجبل.

قدمت رجاء حسين العديد من الأدوار المميزة في السينما والتلفزيون، واكتسبت شهرة واسعة، تميزت بأدوارها المتنوعة، حيث قدمت أدوارًا كوميدية ورومانسية واجتماعية وسياسية.

علاقة رجاء حسين مع الفنان حسن رياض

وقبل رحيلها، أجرت الفنانة رجاء حسين حوارًا تليفزيونيًا كشفت فيه الكثير عن حياتها، ومن بينها علاقتها بالفنان حسين رياض، فقالت: “كنا ساكنين جنب بعض في شبرا مفيش يوم كان يروح المسرح ألا لما يعدي ياخدني معاه ويرجعني تاني بيتنا بعد ما نخلص أستمر الوضع ده لسنوات حتى ظن الجميع أني بنت حسين رياض خاصة اني أسمي رجاء حسين ومش بس كده، كمان الفنان الجميل حسين كان ليه ابن شهيد اسمه رجائى ظابط شرطة فظن الجميع أني أنا رجائي ابنة حسين رياض”.

وتابعت حسين: "لغاية ما في مرة والدي كان بيزورني في بروفات مسرحية فعرفته على الموجودين أنه والدي حسين زكي مش حسين رياض كله استغرب أوي حتى ضحك الفنان حسين وقالي (بتتبري من أبوكي)".

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رجاء حسين ممثلة موهوبة الأدوار المركبة والصعب محافظة القليوبية مصر حسين زكي إسماعيل علاقة رجاء حسين مع الفنان حسن رياض

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