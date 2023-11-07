عضو التحالف الوطنى: نعمل شبه يومى لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة (فيديو)

قال محمود الحجر، عضو التحالف الوطني، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة بتجهيز قافلة مساعدات طبية وغذائية لأهالينا في غزة.

وأضاف الحجر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الثلاثاء، أن الدبلوماسية السياسية والضغط المصري من قبل القيادة السياسية أسهما في فتح معبر رفح ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ونعمل شبه يومي لوصول المساعدات.

وأوضح عضو التحالف الوطني، أن مؤسسة "صناع الخير" تحركت اليوم بقافلة إلى معبر رفح تضم مواد غذائية ومستلزمات طبية، لافتًا إلى أن المساعدات الطبية مهمة جدًا في ظل خروج عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة بالقطاع.

جهود الدولة المصرية فى دعم الأهالى بقطاع غزة

وأكد عضو التحالف الوطني جهود الدولة المصرية في دعم الأهالي بقطاع غزة، حيث تم إنشاء مستشفى ميداني لاستقبال الجرحى والمصابين من الفلسطينيين، بجانب التركيز على المواد الغذائية السريعة مراعاة لانقطاع التيار الكهربائي بصفة مستمرة داخل القطاع.