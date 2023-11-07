الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 12 قاعة أفراح مخالفة بمنشأة القناطر في الجيزة

حملات إزالة وتعديات
حملات إزالة وتعديات على الاراضي الزراعية بمنشأة القناطر

 وجهت محافظة الجيزة حملاتها المكبرة لمواجهة كل أشكال التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة منشأة القناطر، تنفيذًا لتكليفات الدولة بمواجهة كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي، من خلال استمرار حملات الإزالة، وإزالة كافة التعديات في المهد.
 

إزالة 12 قاعة أفراح مخالفة 

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود الحملات التي شهدها مركز ومدينة منشاة القناطر والتي أسفرت عن تنفيذ ١٢ قرار إزالة لقاعات أفراح مقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية بقرى المنصورية وأبوغالب بمساحه كلية تصل إلى ٤٦٣٠ م٢، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين خلال حملات تمت بالتعاون مع الجهات الأمنية. 

وشدد اللواء أحمد راشد على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومنع أي تعد جديد نهائيا والتعامل  والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقضاء على تلك الظاهرة.

وفي وقت سابق، تلقى محافظ الجيزة، تقرير إدارة مباحث التموين حول مجهودات رصد الأسواق وضبط المخالفات ومواجهة كافه اشكال الغش والاحتكار. 

وأكد راشد أن المحافظة كثفت من جهودها بالتعاون مع مختلف الأجهزة فى هذا الإطار سعيًا من المحافظة لضمان سلامة الأغذية المتداولة بالأسواق وإيصال السلع المدعمة لمستحقيها والتأكد من سريان مبادرات خفض الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية. 

وتمكنت جهود مباحث التموين من ضبط 119 طن لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو بغرض الاحتكار، و128332 لتر بنزين بإجمالي 2429 قضية خلال شهر أكتوبر، وتحرير 2212 محضر مخالفة لأصحابها.

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