الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

GIZ تعقد ورشة عمل لمهندسي محطات تحلية مياه البحر بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قال الدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إنه في إطار التعاون بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تم عقد ورشة عمل مؤخرًا في محافظة مطروح، تهدف إلى تدريب وتأهيل وبناء قدرات المهندسين العاملين بمحطات تحلية مياه البحر بالشركات التابعة. 

شارك في الورشة التي عقدت بمحافظة مطروح أكثر من 30 مهندسًا من مختلف المحافظات الساحلية، وتضمنت جلسات نظرية وعملية حول أحدث التقنيات والمعايير في مجال تحلية المياه.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح أن هذه الورشة تأتي ضمن جهود مستمرة لتحسين جودة مياه الشرب في مصر، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي. كما أشاد بالجهود المبذولة لتطوير قطاع المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وقدّم الشكر للوكالة الألمانية للتعاون الدولي على دعمها المستمر للشراكة مع الشركة القابضة والشركات التابعة. 

وطالب باستمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين في المستقبل، مؤكدًا على أهمية هذا التعاون في تعزيز الكفاءات الفنية والإدارية للمهندسين.

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شركة مياه الشرب giz الوكالة الألمانية للتعاون الدولي مياة مطروح مطروح

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