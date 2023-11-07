"الاتصالات": 12 مليار جنيه استثمارات الدولة بمشروعات البنية التحتية ضمن "حياة كريمة"

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بتنفيذ مشروعات مصر الرقمية وتأهيل الشباب وتدريبهم وإعدادهم. وأوضح أن حجم استثمارات البنية التحتية للاتصالات في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بلغت 12 مليار جنيه حتى الآن. كما أشار إلى استكمال تنفيذ المشروعات الرقمية في محافظات مصر.

وأضاف "طلعت" أن الوزارة نجحت في توصيل 77 قرية بكابلات الألياف الضوئية لتوفير خدمات الإنترنت فائقة السرعة للمواطنين في القرى، وإنشاء 1019 برج محمول لتحسين جودة خدمات الاتصالات في قرى حياة كريمة، منها إنشاء 443 برج محمول جديد، وتطوير 576 برج محمول.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوزير الاتصالات إلى محافظة القليوبية لافتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة في الشبابية بالمحافظة، بحضور وفد من الوزارة يضم المهندس رأفت هندي والدكتورة غادة لبيب نائبي الوزير والدكتور شريف فاروق رئيس هيئة البريد المصري ومحمد نصر رئيس المصرية للاتصالات، والنائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب.

وقال الوزير إن هناك اهتمامًا بتنمية مهارات الشباب، مشيرًا إلى الاهتمام بإطلاق عدد من المبادرات لتدريب طلاب المدارس والجامعات. وقام بزيارة مدرسة "وي" فرع القليوبية. وأشار إلى أن مبادرات الطلاب تشمل مبادرة أشبال مصر الرقمية، وهي لطلاب المدارس في المرحلة الإعدادية، ومبادرة البراعم، وهي لطلاب الصفوف من السنة الرابعة الابتدائية، بالإضافة إلى مبادرة الرواد، وهي لطلاب الجامعات.

وتابع الوزير أن جميع المبادرات تستهدف بناء القدرات الرقمية للشباب لتأهيلهم لاحتياجات سوق العمل، والتي تحتاج بشكل أساسي إلى مهارات متطورة في القطاع التكنولوجي.

وأشار الوزير إلى التوسع في إقامة مدارس we، والتي يصل عددها حاليًا إلى 12 مدرسة على مستوى عدد من المحافظات، ولكن هناك تكليف رئاسي بزيادتها إلى مدرسة في كل محافظة، موضحًا أن المدارس تعتمد على تقديم مناهج تكنولوجيا للطلبة، ويتم الالتحاق بها بعد المرحلة الإعدادية، ويستطيع الطالب الحصول على فرصة عمل واعدة عقب إنهاء دراسته، وأيضًا يمكن أن يستكمل تعليمه الجامعي.

ولفت وزير الاتصالات إلى تطوير البنية الأساسية التكنولوجية في محافظة القليوبية، ومد خدمات الانترنت إلى قرى حياة كريمة، مشيرا إلى أن هناك برامج لزيادة وعي سكان قرى حياة كريمة بالإمكانيات التكنولوجية واستخدامها.

ويفتتح وزير الاتصالات، عددا من المشروعات التكنولوجية، بمحافظة القليوبية تتضمن مراكز للخدمات البريدية وسنترالات ومركز إبداع مصر الرقمية كريتيفا.

وتشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى المشروع القومى لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة" من خلال تنفيذ مشروعات تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى، ونشر الثقافة الرقمية لخلق مجتمع رقمى تفاعلى.

ومن المقرر ان يتفقد الوزير مدرسة التربية الفكرية ببنها في منطقة عزبة الزراعة ومدرسة النور للمكفوفين كما يتفقد الوزير مركز إبداع مصر الرقمية ووحدة التشخيص عن بعد بمستشفى حميات بنها.