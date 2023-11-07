المطران شامي يترأس القداس الإلهي بكنيسة القديس بطرس بالإسكندرية

ترأس المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة القديس بطرس، بدبانة، بمحافظة الإسكندرية.

عظة المطران

وألقى سيادة المطران عظة الصلاة بعنوان "من فتات مائدة دنيوية إلى الامتلاء من الذبيحة الإلهية"، وعقب القداس الإلهي، تقابل الأب المطران مع شعب الكنيسة، في لقاء ودي.

استكمال اللقاءات التكوينية لمرحلتي إعداد الخدام

وفي سياق آخر، استكملت اللقاءات التكوينية لمرحلتي إعداد الخدام، وخدام كنائس القاهرة تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وذلك بمقر مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، بكوبري القبة.

شارك في اللقاء الأب يونان شحاتة، مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، والأخ محسن مجدي، عضو المكتب، بالإضافة إلى مرحلتي إعداد الخدام، وخدام كنائس القاهرة، وكنيسة القديسة حنة والقديس بطرس، بطنطا، و ألقى محاضرة اليوم الأخ محسن مجدي بعنوان "وجه يسوع في العهد القديم".

جدير بالذكر أن مثل هذه اللقاءات التكوينية، تقام، في إطار حرص مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، بقيادة الأب يونان شحاتة، على تكوين خدام الرعايا، من خلال محاضرات تكوينية عدة في مختلف المجالات الكنسية.

فيما احتفلت الرهبنة الدومينيكانيّة بمصر، وفرنسا، بالسيامة الدياكونيّة للأخ مينا أثناسيوس الدومنيكانيّ، بوضع يد سيادة المطران لويك لاغاديك، الأسقف المعاون لرئيس أساقفة ليون، وذلك بكنيسة اسم يسوع المقدس الدومينيكانية، بليون- بفرنسا.

شارك في الاحتفال الأب نيكولا، الرئيس العام للرهبنة الدومينيكانية، والأب كاميل، رئيس دير ليون، بحضور جميع الأخوة الرهبان الدومينيكان، من الأديرة المختلفة، بحضور الأب متى عبد المسيح، أخي الأخ مينا، والأب ميشيل ألفي.

وشهد الاحتفال مشاركة الآباء المصريين بلحن "خين فران" القبطيّ، (والذي لمس جميع الحضور عند معرفتهم معنى اللحن، معبّرين عن غنى الألحان القبطية وجمالها).