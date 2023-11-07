الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط عنصر إجرامي بحشيش بـ1.7 مليون جنيه بالشرقية

حشيش
حشيش

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 25 كيلوجراما من مخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالشرقية بقصد الاتجار.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عاطل، له معلومات جنائية) تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذًا من دائرة مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار. 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1.750.000 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

الأجهزة الأمنية د العناصر الإجرامية مخدر الحشيش قطاع مكافحة المخدرات

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