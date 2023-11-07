الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لتقديم خدمات التضامن الاجتماعي.. القباج تتفقد قافلة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل"

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قافلة " بالوعي مصر بتتغير للأفضل"  المتكاملة  لتقديم خدمات التضامن الاجتماعي "الحماية والرعاية الاجتماعية والتنمية"، لأهالي المركز، حيث تتضمن عددًا من منافذ تقديم خدمات تكافل وكرامة، واستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة، ورصد حالات فى حاجة إلى محو أمية، والتمكين الاقتصادى بالشراكة مع بنك ناصر الاجتماعي مشروع "مستورة"، وبرنامج فرصة وتنمية الطفولة المبكرة، وعقد ندوات تثقيفية وإرشاد اجتماعي، بمشاركة فرق الهلال الأحمر المصري، والرائدات الاجتماعيات.

 

كما تفقدا القافلة الطبية والتي تتضمن عددًا من التخصصات الباطنة والأطفال والعظام وتنظيم الأسرة، وقاما بتسليم أجهزه تعويضية لعدد 35 حالة من ذوي  الإعاقة من أسر الصيادين، كما قاما بافتتاح المعرض الخيري للسلع الغذائية، حيث يستفيد منه حوالى 1000 أسرة من أسر  الصيادين، وذلك بالشراكة مع مؤسسة الإصلاح الخيرية.

 

تكافل وكرامة

 

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي إضافة 6 آلاف أسرة جديدة من محافظة الدقهلية لبرنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة".

كانت قد قررت وزيرة التضامن الاجتماعي إدخال فئة الصيادين إلى منظومة الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، خلال أشهر الزريعة، التي يُمنع فيها الصيد «4 أشهر»، لذا جرى العمل على توفير حد أدنى من العائد الشهري أثناء أشهر الزريعة لمساعدة الصيادين على تحسين حياتهم والإنفاق على أسرهم، ومساعدتهم في التأمينات أو توفير مهنة لهم خلال أشهر الزريعة، وكذلك ضم أصحاب المراكب الشرعية والقوارب غير الآلية الأقل من 5 أمتار لمنظومة العمالة غير المنتظمة.
 

كما قررت ضم الصيادين في الفئة العمرية من 60 - 65 من ذوي الحالات الشديدة لبرنامج " كرامة"، والعمل على التنسيق مع وزارة الصحة على حصول الصيادين المؤمنة عليهم على التأمين الصحي، وكذلك عقد دورات تدريبية على أساليب الصيد الحديثة للصيادين.

وزيرة التضامن: إدخال فئة الصيادين إلى منظومة الدعم النقدي "تكافل وكرامة"

نيفين القباج وزيرة التضامن بطاقات الخدمات المتكاملة مستورة الهلال الأحمر المصري

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