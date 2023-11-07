ضبط 4 أشخاص بينهم سيدة كوّنوا تشكيلا عصابيا لسرقة سكان القاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة بدر، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى السرقة من داخل المساكن، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدد (5) وقائع سرقة، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها لدى عميليهم (مالكى محلين للأجهزة الكهربائية "سيئى النية").

كما تم ضبط (سيدة) لقيامها بسرقة (مشغولات ذهبية) من داخل شقة إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة شبرا، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة عقب قيامها باستخراج مفتاح مصطنع ومغافلة المجنى عليها وسرقة المشغولات الذهبية المشار إليها، وتم بإرشادها ضبط المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.