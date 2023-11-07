العاهل الأردنى للمفوضية الأوروبية: الضفة الغربية وغزة امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة

أكد الملك عبدالله الثاني العاهل الأردني خلال لقائه في بروكسل، الثلاثاء، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ضرورة العمل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين، كما جدد رفضه لأية محاولة للفصل بين الضفة الغربية والقطاع لأنهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية، فإن الملك عبدالله أعاد التأكيد خلال اللقاء على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والدوائية إلى قطاع غزة ودعم المنظمات الدولية العاملة هناك.

وشدد العاهل الأردني بحضور الأمير الحسين ولي العهد، على رفض الأردن لأية محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرًا إلى أنهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة.

ولفت الملك عبدالله إلى ضرورة العمل نحو حل جذري للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، في المرحلة التي تلي الحرب.

وكان العاهل الأردني شدد يوم السبت الماضي خلال لقائه وزراء الخارجية العرب، الذين شاركوا في اجتماع عمان- غزة الوزاري، الذي عقده الأردن في سياق جهود وقف الحرب على غزة، رفض الأردن التام لأي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة.

وأشار العاهل الأردني حينها إلى موقف الأردن الثابت في دعم الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة بقيام دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال في غزة والضفة الغربية

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت مؤخرا، أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وفي القصف العنيف والمكثف على قطاع غزة ارتفع إلى أكثر من 10 ألف شهيد.

وقالت الوزارة، ارتفعت "حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 10165 شهيدا، ونحو 27 ألف جريح"، وأكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء والمسنين.