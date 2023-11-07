الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العاهل الأردنى للمفوضية الأوروبية: الضفة الغربية وغزة امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة

الملك عبدالله
الملك عبدالله

أكد الملك عبدالله الثاني العاهل الأردني خلال لقائه في بروكسل، الثلاثاء، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ضرورة العمل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين، كما جدد رفضه لأية محاولة للفصل بين الضفة الغربية والقطاع لأنهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية، فإن الملك عبدالله أعاد التأكيد خلال اللقاء على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والدوائية إلى قطاع غزة ودعم المنظمات الدولية العاملة هناك.

وشدد العاهل الأردني بحضور الأمير الحسين ولي العهد، على رفض الأردن لأية محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرًا إلى أنهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة.

ولفت الملك عبدالله إلى ضرورة العمل نحو حل جذري للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، في المرحلة التي تلي الحرب.

وكان العاهل الأردني شدد يوم السبت الماضي خلال لقائه وزراء الخارجية العرب، الذين شاركوا في اجتماع عمان- غزة الوزاري، الذي عقده الأردن في سياق جهود وقف الحرب على غزة، رفض الأردن التام لأي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة.

txt

العاهل الأردنى يؤكد رفضه لأى محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة

وأشار العاهل الأردني حينها إلى موقف الأردن الثابت في دعم الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة بقيام دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال في غزة والضفة الغربية 

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت مؤخرا، أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وفي القصف العنيف والمكثف على قطاع غزة ارتفع إلى أكثر من 10 ألف شهيد.

وقالت الوزارة، ارتفعت "حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 10165 شهيدا، ونحو 27 ألف جريح"، وأكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء والمسنين.

الملك عبدالله الثاني العاهل الأردني بروكسل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وقف إطلاق النار في قطاع غز الضفة الغربية الدولة الفلسطينية الواحدة

مواد متعلقة

3 طائرات مسيرة تهاجم قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في أربيل

استشهاد صحفى من وكالة الأنباء الفلسطينية و42 من عائلته

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. والاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين فى القدس

"الصحة العالمية": الهجوم الإسرائيلى على مستشفيات غزة تمثل انتهاكات للقانون الإنسانى

الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد قتلاه فى غزة لـ341 جنديًا

جون ماكدونيل يفضح ازدواجية المعايير البريطانية فى التعامل مع مجازر إسرائيل فى غزة

الاجتماع التنسيقى لوزراء الخارجية العرب مع بلينكن ناقش مسئولية المجتمع الدولى الملحة لوقف حرب غزة

"التعاون الإسلامى": استهداف المستشفيات فى غزة "جريمة حرب تستدعى العقاب"

الأكثر قراءة

تحرك برلماني عاجل بشأن مخالفات في قواعد تسكين المدينة الجامعية بسوهاج

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

بيراميدز يكشف لـ"الدستور" آخر كواليس انتقال نجمي الفريق إلى الأهلي

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-11-2023 والقنوات الناقلة

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

رئيس مجلس الدولة يلتقط صورة مع القضاة الجدد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«البر التاني»

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى