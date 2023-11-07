الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العاهل الأردنى ورئيس وزراء بلجيكا يؤكدان أهمية وقف الحرب على غزة

العاهل الأردني الملك
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مع رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، في بروكسل الإثنين التدهور الخطير في غزة، محذرًا من الوصول إلى مرحلة اللاعودة والانزلاق نحو حرب إقليمية.

وجدد الملك عبدالله الثاني الدعوة للعمل للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، محذرًا من توسع دائرة الصراع إلى الضفة الغربية وتفجر الأوضاع في القدس.

ولفت الملك عبدالله الثاني، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى ضرورة إيصال الغذاء والدواء والمياه والوقود إلى غزة بشكل مستمر، داعيًا إلى مواصلة دعم المنظمات الدولية العاملة في القطاع.

وأكد أن الحلول العسكرية والأمنية لن تنجح في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن السبيل الوحيد هو الحل السياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

بدوره، أكد رئيس وزراء بلجيكا موقف بلاده الداعي إلى وقف إطلاق النار في غزة وضرورة إدخال المساعدات إلى القطاع، والالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين.

كما بحث الجانبان -طبقًا لبيان الديوان الملكي- سبل تعزيز التعاون بين الأردن وبلجيكا في شتى المجالات؛ إذ لفت الملك إلى عمق العلاقات الثنائية والحرص على توطيدها.

وأعرب رئيس الوزراء البلجيكي عن حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون مع الأردن كشريك محوري في المنطقة.

حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأردنية في بروكسل سجى المجالي.

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