"أور كابيتال للاستشارات المالية" تعلن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بـ255 مليون جنيه

أعلنت شركة "أور كابيتال للاستشارات الماليه عن الاوراق المالية" إحدى الشركات التابعة لمجموعة أور كابيتال المالية الشركة الرائدة في مجال الإستثمار المباشر في السوق المصرية أنها قامت بدور مدير الإصدار والمستشار المالي في الإصدار الأول من البرنامج الثاني لشركة "أور للتوريق" لصالح شركة " اور لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر – وسيلة "، بالتعاون مع كل من "البنك العربي الإفريقي الدولي" الذي قام بدور المستشار المالي ومدير الإصدار ومرتب ومروج الاصدار وضامن تغطيه الاكتتاب وأمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب وشركة "سى اى كابيتال" والتي قامت بدور المستشار المالي للطرح، ومكتب الدريني وشركاه للمحاماه والاستشارات القانونيه الذي قام بدور المستشار القانوني للطرح، ومكتب KPMG الذي قام بدور مكتب المراجعه.

ويأتي إصدار "وسيلة" على شريحتين بقيمة إجمالية تبلغ 255 مليون جنيه.

وتأتى الشريحة الأولى بقيمة إجمالية 168 مليون جنيه مصري وبفترة استحقاق 6 أشهر، بينما تأتى الشريحة الثانية بمبلغ 87 مليون جنيه مصري وفترة استحقاق 11 شهرا.

وحصلت الشرائح على تصنيف ائتماني عند درجة P1 من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين وهو أعلى تصنيف ائتماني من الشركة.

وفي السياق، أعرب أشرف سالمان رئيس مجلس اداره مجموعة أور كابيتال الماليه، عن سعادته بالدور الناجح الذي لعبته المجموعة مجدّدًا في إصدار سندات التوريق لصالح شركة «وسيلة »، وهو ما يعكس السجل الحافل التي تحظى به أور كابيتال في إتمام صفقات التوريق،

وأكد "سالمان" أن المجموعة تدرك أهمية تقديم الحلول المالية الابتكارية الرامية إلى تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية وتطوير قطاع التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، علمًا بأن هذه الصفقة تجسد التزام الشركة المتجدد بدعم القطاع المالي غير المصرفي فى مصر.

وأشاد "سالمان" بالدور البارز لشركة أور للاستشارات في إتمام هذه الصفقة الناجحة، حيث انعكس ذلك في التفاني والاحترافية التي أظهرها فريق العمل، وهو ما يتماشى مع استراتيجية النموّ الطموحة التي تتبناها شركة «وسيلة»، فضلًا عن دعم أهداف مسيرة التنمية الشاملة لقطاع التمويل متناهى الصغر في مصر.

واضاف عبد العزيز الشربيني الرئيس التنفيذي لمجموعه أور كابيتال ان هذا يعد نجاح لشركه الاستشارات حيث نجحت في إدارة هذا الإصدار بعد اتمام إصدار بقيمة 790 مليون جنيه لشركه التأجير التمويلي وإصدار بقيمة 1.1 مليار جنيه لشركه التأجير التمويلي خلال الستة الأشهر السابقة.

وأشاد محمد جمعة العضو المنتدب لشركة أور لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر " وسيلة"، بالدعم الكبير الذي تقدمه الهيئة العامة للرقابة المالية حيث قامت بدورًا هامًا في تعزيز مكانة إصدارات الدين كأداة لتوفير السيولة، وأداة لتمويل دورة رأس المال بالشركات مما يساهم في تعزيز التنافسية وخلق مناخ استثماري أكثر شمولًا واستدامةً.

وأكد "جمعة" أن الإصدار الأول تم تغطيته أكثر من مرة من قبل المؤسسات المالية والمستثمرين، مما يعكس إقبال المستثمرين على أدوات الدين ذات التصنيف الائتماني المتميز وقدرة السوق المصري على استيعاب المزيد من الإصدارات لسندات التوريق لشركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

كما قامت رشا الحسيني، العضو المنتدب لشركة أور للاستشارات، بتوجيه الشكر لفريق العمل بالشركة وشركة سي إيه كابيتال والبنك العربي الإفريقي الدولي، وأكدت أن ذلك يأتي ضمن برنامج توريق بقيمة 2 مليار جنيه، وأن الشركة تعتزم تنفيذ العديد من الإصدارات خلال الفترة المقبلة.