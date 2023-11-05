خبير أسواق المال: قطاع العقارات والبتروكيماويات فرصة قوية لتحقيق أرباح بالبورصة

أوضح حسام عيد، خبير أسواق المال، أن مؤشرات البورصة المصرية سجلت جميعها ارتفاعًا في مستهل تعاملات اليوم، وذلك وفقًا لما نقلته قناة "النيل للإخبار".

وأضاف خبير أسواق المال، في مداخلة هاتفية بقناة "النيل للأخبار"، أنه من المتوقع استثمار المؤسسات في البورصة الفترة القادمة، الأمر الذي يجعلنا نشهد طفرة في مؤشرات البورصة المصرية.

ونوه "عيد"، أنه في قطاع العقارات والبترو كيماويات، يوجد بها فرصا قوية لتحقيق أرباح على الأموال المستثمرة سواء من أفراد أو مؤسسات، حيث أكد أن أسعارها مازالت منخفضة وغير عادلة لقيمتهم في السوق.

وقد ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية بحوالي 24.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و559.7 مليار جنيه، مقابل تريليون و535.6 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.