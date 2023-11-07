ضبط 840 مخالفة لقائدى الدراجات النارية فى القاهرة والمحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية من ضبط 840 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة.

وتم شن حملات مرورية مكثفة، لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة بجانب المخالفات الأخرى.

وشددت على قائدى الدراجات النارية على ضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.