الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جولة تفقدية لرئيس مياه البحيرة لمحطة مياه أبتوك بالبحيرة

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

تفقد المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، محطة مياه ابتوك بمركز شبرا خيت، ومراحل المعالجة بداية من عنبر طلمبات المياه العكرة وعنبر الكلور ومبنى المروقات ومبنى المرشحات وعنبر طلمبات المياه المرشحة بخزان المياه المرشحة وانتهاء بمأخذ المحطة، بالإضافة لتفقد المعامل الخاصة بالمحطة وانتظام العمل، ومدى كفاءة الأجهزة المستخدمة في تحليل العينات لضمان استدامة الخدمة بأفضل جودة ممكنة، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل من اجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق معايير الجودة المطلوبة.

وأكد نشأت علي الانتهاء من إحلال وتجديد خطوط الصرف الخاصة بالمرشحات وذلك استمرارا للجهود المبذولة للحفاظ علي الحالة الفنية للمحطات والبنيه التحتية لها، مشيرا ان الطاقة التصميمية لمحطة مياه ابتوك  300 ل/ ث وتغذي بعض قرى شبرا خيت وايتاى البارود.

وشدد، علي متابعة الالتزام بأعمال الصيانة الوقائية وصيانة المعدات والطلمبات وتنفيذ خطط الصيانة الدورية للمعدات، وسرعة التعامل مع شكاوى الأعطال، وعلى ضرورة الالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة، والتأكد من جودة المياه المنتجة طبقًا للمواصفات القياسية لجودة المياه، وإجراء الصيانات الدورية للطلمبات لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات، والتأكد من مراقبة عنابر التشغيل، هذا بالإضافة إلى جاهزية العاملين للتعامل مع أى اعطال وضمان تشغيل كل المعدات للتعامل الفورى مع أى بلاغات تحقيقًا لرضا المواطنين.

 

رئيس مياه البحيرة يستعرض مع بعثة البنك الدولي مشروع الصرف الصحي للمناطق الريفية

 

استعرض المهندس  محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة مؤشرات الأداء الخاصة بمشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة للمناطق الريفية غير المخدومة والممول من البنك الدولي وذلك لمتابعة مؤشرات الأداء ومدى الإنجاز الذى تم تحقيقه للمشروع وذلك لمراجعة موقف تحقيق المستهدف لمؤشرات تحسين الأداء.

جاء ذلك خلال اجتماع بعثة البنك الدولي بحضور مسئولي وحدة المشروعات pmu بوزارة الاسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمجموعة التنسيقية بالشركة لمناقشة تطور الأعمال الخاصة بمشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية والقائم على النتائج SRSSP.

 

محمد سعيد نشأت شركة مياه الشرب البحيرة مياه ابتوك شبرا خيت المياه العكرة

مواد متعلقة

"الإسكان" تدعو للمشاركة في تصميم وبناء وتمويل وصيانة محطة الصرف الصحي بـ6 أكتوبر

الأكثر قراءة

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

اتحاد الكرة يخشى "فضيحة أبناء اللاعبين الكبرى" فى منتخب وائل رياض

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-11-2023 والقنوات الناقلة

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

وزير الاتصالات من القليوبية: نجحنا في مد 77 قرية بكابلات الألياف الضوئية

باع المخدرات للضابط.. المؤبد لتاجر هيروين سقط في فخ الشرطة بأسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

خالد عكاشة

ما بعد الحرب.. التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى

بينهم مسئول فلسطينى.. وزير الخارجية يعقد اجتماعين مهمين غدًا