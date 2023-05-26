رئيس مياه البحيرة يستعرض مع بعثة البنك الدولي مشروع الصرف الصحي للمناطق الريفية

استعرض المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة مؤشرات الأداء الخاصة بمشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة للمناطق الريفية غير المخدومة والممول من البنك الدولي وذلك لمتابعة مؤشرات الأداء ومدى الإنجاز الذى تم تحقيقه للمشروع وذلك لمراجعة موقف تحقيق المستهدف لمؤشرات تحسين الأداء.

جاء ذلك خلال اجتماع بعثة البنك الدولي بحضور مسئولي وحدة المشروعات pmu بوزارة الاسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمجموعة التنسيقية بالشركة لمناقشة تطور الأعمال الخاصة بمشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية والقائم على النتائج SRSSP.

وقدم نشأت عرضا تفصيليا عن النجاح الذى تم تحقيقه في هذا البرنامج والخبرات التي تم اكتسابها علي مستوى جميع العاملين بالشركة والذى فاق كل التوقعات موضحا ان البرنامج تميز بوجود التمويل الضخم والمتوفر قبل بدء الاعمال والذى يناظره كم كبير من المشروعات التى تم تنفيذها وكذلك وجود الكثير من المؤشرات والالتزامات التم نم تحقيقها من اجل الحصول علي هذه الاستثمارات كما وضع البرنامج القواعد المرجعية والإرشادية التي يتحتم الالتزام بها من أجل تحقيق النتائج المرجوة وفي اوقاتها المحددة.

وأكد أن البرنامج يمهد الطريق للشركات المالكة للحصول على المقومات التي تساعدها نحو تحمل مسؤولياتها تماشياً مع سياسة الدولة نحو اللامركزية. كما استعرض الأعمال التي تمت في مجالات المشاركة المجتمعية من خلال قنوات التواصل مع المواطنين واستقبال الشكاوى ومتابعة حلها ورفع كفاءة وتحسين أداء الشركة والعاملين بها، وتطوير أداء خدمات الصرف الصحي، وجهود الشركة في زيادة إيراداتها وتوفير نفقاتها ورفع الكفاءة الفنية للعاملين والفنيين، وزيادة أداء خدمة العملاء.

وأشار "نشأت" خلال الاجتماع إلى أن مشروع "الميجا" يخدم قرى البريجات وتوابعها، وتجمع الجزيرة، وشمال المقابر، وقرى دمشلي وعلقام، وأبو الخاوي، كما يخدم مركز بدر، وقرية أم صابر، وقرية صلاح الدين، وقرية عمر شاهين، وقرية عبد المجيد مرسي، وعزبة مبارك، وقرية الشهيد قنديل القبلية بمركزي كوم حمادة وبدر.