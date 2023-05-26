الجمعة 26 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس مياه البحيرة يستعرض مع بعثة البنك الدولي مشروع الصرف الصحي للمناطق الريفية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استعرض المهندس  محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة مؤشرات الأداء الخاصة بمشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة للمناطق الريفية غير المخدومة والممول من البنك الدولي وذلك لمتابعة مؤشرات الأداء ومدى الإنجاز الذى تم تحقيقه للمشروع وذلك لمراجعة موقف تحقيق المستهدف لمؤشرات تحسين الأداء.

جاء ذلك خلال اجتماع بعثة البنك الدولي بحضور مسئولي وحدة المشروعات pmu بوزارة الاسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمجموعة التنسيقية بالشركة لمناقشة تطور الأعمال الخاصة بمشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية والقائم على النتائج SRSSP.

وقدم نشأت عرضا تفصيليا عن النجاح الذى تم تحقيقه في هذا البرنامج والخبرات التي تم اكتسابها علي مستوى جميع العاملين بالشركة والذى فاق كل التوقعات  موضحا ان البرنامج تميز بوجود التمويل الضخم والمتوفر قبل بدء الاعمال  والذى يناظره كم كبير من المشروعات التى تم تنفيذها وكذلك وجود الكثير من المؤشرات والالتزامات التم نم تحقيقها من اجل الحصول علي هذه الاستثمارات كما وضع البرنامج القواعد المرجعية والإرشادية التي يتحتم الالتزام بها من أجل تحقيق النتائج المرجوة وفي اوقاتها المحددة.

وأكد أن البرنامج يمهد الطريق للشركات المالكة للحصول على المقومات التي تساعدها نحو تحمل مسؤولياتها تماشياً مع سياسة الدولة نحو اللامركزية. كما استعرض الأعمال التي تمت في مجالات المشاركة المجتمعية من خلال قنوات التواصل مع المواطنين واستقبال الشكاوى ومتابعة حلها ورفع كفاءة وتحسين أداء الشركة والعاملين بها، وتطوير أداء خدمات الصرف الصحي، وجهود الشركة في زيادة إيراداتها وتوفير نفقاتها ورفع الكفاءة الفنية للعاملين والفنيين، وزيادة أداء خدمة العملاء.

وأشار "نشأت" خلال الاجتماع إلى أن مشروع "الميجا" يخدم قرى البريجات وتوابعها، وتجمع الجزيرة، وشمال المقابر، وقرى دمشلي وعلقام، وأبو الخاوي، كما يخدم مركز بدر، وقرية أم صابر، وقرية صلاح الدين، وقرية عمر شاهين، وقرية عبد المجيد مرسي، وعزبة مبارك، وقرية الشهيد قنديل القبلية بمركزي كوم حمادة وبدر.

استقبال الشكاوى استثمارات التواصل مع المواطنين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الشرب والصرف الصحي الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة المخطط الزمني المشاركة المجتمعية المناطق الريفية بعثة البنك الدولي تحقيق المستهدف

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

تسجيل 2.3 مليون إصابة جديدة بكورونا و15 ألف وفاة خلال 28 يومًا

تراجع جديد لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 26-5-2023

متوفر.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في جميع المحافظات

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

البنك الدولى يعلن ميناء شرق بورسعيد ضمن أفضل 10 موانئ فى العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

ماجد حبته

استفادة قصوى من الكوارتز

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

بعثات دبلوماسية تطالب إسرائيل بوقف الاستيلاء والهدم فى الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يطلق النار على فلسطينى بزعم تنفيذ عملية طعن فى الخليل

الاتحاد الأوروبى لنقابات العمال يقرر مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية