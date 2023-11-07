الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توعية وتعليم ومحو الأمية.. دور المتطوعين بحملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل"

جريدة الدستور

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن متطوعي حملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل"، قاموا بدور فعال في القافلة التنموية التي أطلقتها الوزارة الأحد الماضي بالمناطق بديلة العشوائيات "محروسة 1 -2".

وأضافت وزارة التضامن، أن أهم الأدوار التي قام بها المتطوعين هي:-

- القيام بعملية الحشد والتعريف بالخدمات التي سوف تقدم من خلال القافلة لأسر المحروسة ١ - ٢ والمساعدة في التنظيم وتيسر الخدمات للأسر المستفيدة.

- التوعية بأهم القضايا السلوكية التي تخص منطقة المحروسة ومنها صحة الأم والطفل، التربية الأسرية الإيجابية والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

- تقديم التوعية اللازمة للسيدات بخطورة الزيادة السكانية والراغبات في الاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة.

- التعريف بأهمية التعليم لفتح فصلين لمحو الأمية بالتعاون مع برنامج لا أمية مع تكافل، وسوف يكون منوط لهم متابعة تلبية الخدمات والاحتياجات لأهالي المنطقة، كما قدمت جمعية تواصل عرضًا مسرحيًا توعويًا عن خطورة زواج الأطفال.

- تقديم خدمات القافلة ومتابعة الطلبات التي تم تقديمها فى تكافل وكرامة.

- المساهمة في فصول محو الأمية.

- المساهمة فى فصول التوعية لضمان استمرار فعاليات الحملة للأفضل طوال الوقت.

تفاصيل الحملة

وتعمل الحملة على تقديم أوجه الدعم المختلفة للأسر الأولى بالرعاية من خلال برامج الحماية والرعاية والتنمية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي بحصر هذه الأسر وتصنيفها وتقديم الرعاية اللازمة لهم، وذلك من خلال تقديم حزمة من التدخلات التي تساعد الأسر الأولى بالرعاية بالخروج من دائرة الفقر متعدد الأبعاد.

وأهم القضايا التي تضمنها برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، والتوعية بالألف يوم الأولي للطفل، وأيضا استهداف مشرفى الحضانات لرفع قدراتهم الإدارية والفنية في مجال الطفولة المبكرة، وعرض النماذج المطوره للحضانات، وتقديم عرض مسرحي يتضمن أهم رسائل التوعية.

تستهدف دعم سكان بدائل العشوائيات.. 10 معلومات عن حملة "بالوعي مصر تتغير"

 

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