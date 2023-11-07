تستهدف دعم سكان بدائل العشوائيات.. 10 معلومات عن حملة "بالوعي مصر تتغير"

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، فى إطلاق قافلة تنموية كبرى جديدة لدعم سكان المناطق المطورة بديل العشوائيات، تحت اسم مبادرة “بالوعي مصر تتغير للأفضل”، لسكان المحروسة “1-2”، بمحافظة القاهرة.

وترصد "الدستور"، في التقرير التالي، أهم 10 مستهدفات للحملة، وهي كالتالي:-

- تنفيذ قافلة طبية لخدمة أهالي سكان المحروسة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.

- تستهدف أمراض الباطنة والأطفال والجلدية والعظام وخدمات الصحة الإنجابية.

- التوعية بأهم القضايا السلوكية التي تخص منطقة المحروسة مثل الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة التربية، والأسرية الإيجابية وصحة الأم والطفل.

- تقديم معلومات عن خدمات التأهيل والإجراءات لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الاستعلام والتسجيل.

- توفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

- يقوم المتطوعين بعملية الحشد والتعريف بالخدمات التي سوف تقدم من خلال القافلة لأسر المحروسة 1-2.

- التعريف بأهمية التعليم لفتح فصلين لمحو الأمية بالتعاون مع برنامج لا أمية مع تكافل.

- استقبال المواطنين بالقافلة والاستماع إلى شكواهم وتوفير الفحص والاستعلام الفوري عن التظلمات عبر قواعد البيانات المميكنة القائمة مع الفريق.

- توجيه المواطنين للإجراءات المطلوبة والتدخل الفوري فى عدد من الحالات لمساعدتها.

- تنظيم فعاليات متعددة للاطفال من الأنشطة التعليمية والترفيهية.

تفاصيل حملة وزارة التضامن “بالوعي مصر تتغير للأفضل”

أطلقت الحملة بهدف استهداف برامج الحماية الاجتماعية، والتى تشمل حزمة من المساعدات للأسر الأولى بالرعاية وخدمات برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، سواء تسجيل التظلمات للحالات التي سبق رفضها أو الاستعلام وتيسير الإجراءات للمستحقين، بالإضافة إلي تقديم المعلومات اللازمة وتيسير الإجراءات لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الاستعلام والتسجيل، فضلا عن تنظيم العديد من الأنشطة التوعوية خاصة التربية الأسرية الإيجابية، وأهم القضايا التي تضمنها برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، والتوعية بالألف يوم الأولي للطفل، وأيضا استهداف مشرفى الحضانات لرفع قدراتهم الإدارية والفنية في مجال الطفولة المبكرة، وعرض النماذج المطوره للحضانات، وتقديم عرض مسرحي يتضمن أهم رسائل التوعية.