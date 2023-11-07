الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تستهدف دعم سكان بدائل العشوائيات.. 10 معلومات عن حملة "بالوعي مصر تتغير"

حملة بالوعي مصر
حملة "بالوعي مصر تتغير

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، فى إطلاق قافلة تنموية كبرى جديدة لدعم سكان المناطق المطورة بديل العشوائيات، تحت اسم مبادرة “بالوعي مصر تتغير للأفضل”، لسكان المحروسة “1-2”، بمحافظة القاهرة.

وترصد "الدستور"، في التقرير التالي، أهم 10 مستهدفات للحملة، وهي كالتالي:-

- تنفيذ قافلة طبية لخدمة أهالي سكان المحروسة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.

- تستهدف أمراض الباطنة والأطفال والجلدية والعظام وخدمات الصحة الإنجابية.

- التوعية بأهم القضايا السلوكية التي تخص منطقة المحروسة مثل الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة التربية، والأسرية الإيجابية وصحة الأم والطفل.

- تقديم معلومات عن خدمات التأهيل والإجراءات لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الاستعلام والتسجيل.

- توفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

- يقوم المتطوعين بعملية الحشد والتعريف بالخدمات التي سوف تقدم من خلال القافلة لأسر المحروسة 1-2.

- التعريف بأهمية التعليم لفتح فصلين لمحو الأمية بالتعاون مع برنامج لا أمية مع تكافل.

- استقبال المواطنين بالقافلة والاستماع إلى شكواهم وتوفير الفحص والاستعلام الفوري عن التظلمات عبر قواعد البيانات المميكنة القائمة مع الفريق.

- توجيه المواطنين للإجراءات المطلوبة والتدخل الفوري فى عدد من الحالات لمساعدتها.

- تنظيم فعاليات متعددة للاطفال من الأنشطة التعليمية والترفيهية.

تفاصيل حملة وزارة التضامن “بالوعي مصر تتغير للأفضل”

أطلقت الحملة بهدف استهداف برامج الحماية الاجتماعية، والتى تشمل حزمة من المساعدات للأسر الأولى بالرعاية وخدمات برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، سواء تسجيل التظلمات للحالات التي سبق رفضها أو الاستعلام وتيسير الإجراءات للمستحقين، بالإضافة إلي تقديم المعلومات اللازمة وتيسير الإجراءات لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الاستعلام والتسجيل، فضلا عن تنظيم العديد من الأنشطة التوعوية خاصة التربية الأسرية الإيجابية، وأهم القضايا التي تضمنها برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، والتوعية بالألف يوم الأولي للطفل، وأيضا استهداف مشرفى الحضانات لرفع قدراتهم الإدارية والفنية في مجال الطفولة المبكرة، وعرض النماذج المطوره للحضانات، وتقديم عرض مسرحي يتضمن أهم رسائل التوعية.

لدعم سكان المناطق المطورة.. التضامن تواصل إطلاق حملة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل "

وزارة التضامن بالوعى مصر تتغير للافضل سكان المحروسة القاهرة بديل العشوائيات

مواد متعلقة

الهلال الأحمر: حجم مساعدات غزة بلغ 9 آلاف طن

لدعم سكان المناطق المطورة.. التضامن تواصل إطلاق حملة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل "

عضو التحالف الوطنى لـ"الدستور": المجتمع المدنى شارك بنحو 70% من إجمالى المساعدات لأهالى غزة

وزيرة التضامن: ميزانية تكافل وكرامة بلغت 36 مليار جنيه

القباج: نجحنا فى خفض نسبة الأمية بين مستفيدى تكافل وكرامة من 62% إلى 47%

التضامن تعلن تدشن المرحلة الثانية لأكبر برنامج وقائي لحماية الطلاب من التعاطي بالمنيا

وزيرالبيئة: تغيير النظرة للقطاع البيئي يلعب دورا في التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة

بحضور وزيرة الهجرة.. انطلاق اعمال قمة مصر الثانية لحلول الأعمال

الأكثر قراءة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-11-2023 والقنوات الناقلة

توقعات بأمطار رعدية اليوم

"ظهرت بملابس شفافة وعارية".. أنوش تنتظر قرار المحكمة على حكم حبسها 3 سنوات

زوج يطالب بإثبات نشوز زوجته: صرفت كل فلوسها على التخسيس والليزر

شبكة أمريكية تكشف: كيف عزلت إسرائيل الولايات المتحدة وأوروبا عن العالم؟

بعد قليل.. حلف اليمين القانونية لـ21 مندوب جدد بمجلس الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية ؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

خالد عكاشة

ما بعد الحرب.. التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى

بينهم مسئول فلسطينى.. وزير الخارجية يعقد اجتماعين مهمين غدًا

الاحتلال: استهدفنا قياديًا بحماس ومن بين المسئولين عن هجمات 7 أكتوبر