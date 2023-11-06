لدعم سكان المناطق المطورة.. التضامن تواصل إطلاق حملة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل "

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، أكبر حملة لتنفيذ برامج الدعم والحماية لأهالي المناطق المطورة بديلة العشوائيات فى ظل توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بدعم هذه المناطق المطورة.

حيث قامت الوزارة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري بإطلاق أكبر قافلة طبية لخدمة أهالي سكان المحروسة 1، 2 شملت عدة تخصصات فى الخدمات الصحية ومنها الصحة الإنجابية، الباطنة، والأطفال والجلدية والعظام، علاوة على توفير العلاج مجانا وتوعية الأهالي بالامراض المزمنة.

وأكدت وزارة التضامن، أن متطوعي فريق حملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" مستمرون فى تقديم خدمات القافلة إلى أهالي هذه المنطقة، بالإضافة إلى المساهمة فى دعم استمرار فصول محو الأمية لخدمة أهالي المحروسة.



حملة بالوعي مصر بتتغير

كانت قد أطلقت الحملة بهدف استهداف برامج الحماية الاجتماعية، والتى تشمل حزمة من المساعدات للأسر الأولى بالرعاية وخدمات برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، سواء تسجيل التظلمات للحالات التي سبق رفضها أو الاستعلام وتيسير الإجراءات للمستحقين، بالإضافة إلي تقديم المعلومات اللازمة وتيسير الإجراءات لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الاستعلام والتسجيل، فضلا عن تنظيم العديد من الأنشطة التوعوية خاصة التربية الأسرية الإيجابية، وأهم القضايا التي تضمنها برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، والتوعية بالألف يوم الأولي للطفل، وأيضا استهداف مشرفى الحضانات لرفع قدراتهم الإدارية والفنية في مجال الطفولة المبكرة، وعرض النماذج المطوره للحضانات، وتقديم عرض مسرحي يتضمن أهم رسائل التوعية.



كما استهدفت تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية من خلال برامج الحماية والرعاية والتنمية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي من خلال حصر هذه الأسر وتصنيفها وتقديم الرعاية اللازمة لهم، وذلك من خلال تقديم حزمة من التدخلات التي تساعد الأسر الأولى بالرعاية بالخروج من دائرة الفقر متعدد الأبعاد.

