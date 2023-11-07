الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جهاز مدينة ١٥ مايو يراجع استعدادات مجابهة أخطار الأمطار والسيول المحتملة خلال فصل الشتاء

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

 

مواصلة أعمال التطوير للمحاور الرئيسية والمناطق السكنية التي تتم حالياٍ ضمن خطة شاملة بالمدينة

 

عقد المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، اجتماعًا بمقر جهاز المدينة لجميع أعضاء اللجنة المكلفة باتخاذ إجراءات مجابهة أخطار الأمطار والسيول، وذلك بحضور مسئولي الجهاز ومديرى الإدارات المعنية وجميع الأطقم الفنية المخصصة لمجابهة أخطار الأمطار والسيول، وذلك فى إطار حرص الجهاز على مراجعة الاستعدادات الكاملة لمجابهة أخطار الأمطار والسيول المحتملة خلال فصل الشتاء.

وأكد رئيس  جهاز مدينة 15 مايو  أنه يجب الاستعداد التام لجميع أفراد الأطقم الفنية والتجهيزات الكاملة من معدات وسيارات وطلمبات شفط المياه لفصل الشتاء، مشيرًا إلى أنه تم التطهير لجميع خطوط مياه الصرف الصحى والمطابق الرئيسية وبالوعات صرف الأمطار، استعدادًا لمجابهة أخطار الأمطار والسيول المحتملة خلال الفترة المقبلة.

واستمع رئيس الجهاز إلى بعض الآراء والمقترحات من قبل بعض الأطقم الفنية والتى تهدف إلى الوصول إلى أعلى درجات الاستعدادات لمجابهة أخطار الأمطار والسيول المحتملة خلال الفترة المقبلة، مطالبًا بأخذ كافة الاحتياطات والاستعدادات القصوى اللازمة لاحتمالية تساقط الأمطار بشدة فى أى لحظة.

وفي سياق متصل، قام المهندس مصطفي سعيد، بمتابعة أعمال التطوير للمحاور الرئيسية بالمدينة وبمنطقة الإسكان العائلي والإسكان الاجتماعي (١) التي تتم حاليا ضمن خطة جهاز المدينة لرفع كفاءة الطرق وتحسين جودتها بالمدينة، مشيرًا إلى أن جميع الأعمال تتم ضمن أعمال التطوير التى تشهدها المدينة على مستوى جميع المراحل.

وأفاد رئيس جهاز مدينة 15 مايو، بأنه يتم حاليا رفع كفاءة الطرق بالحيين الثالث والرابع وبعض مناطق الإسكان الاجتماعى والمنطقة الصناعية الثانية بالمدينة، وهو ما يبرز الدور المحورى والفعال الذى يقوم به جهاز المدينة للنهوض بالشكل الحضارى وتحسين جودة الطرق على مستوى جميع المراحل بالمدينة، لافتًا إلى أن جهاز المدينة يعمل ضمن خطة للنهوض بكافة قطاعات الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة.

المهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو اجتماعا بمقر جهاز المدينة اللجنة المكلفة باتخاذ إجراءات مجابهة أخطار الأمطار والسيول أخطار الأمطار والسيول

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