الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يتابع مبادرة خفض الأسعار.. ويوجه بتكثيفها في التجمعات الصحراوية

محافظ مطروح يتابع
محافظ مطروح يتابع مبادرة خفض الأسعار

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مشاركة عدد من المنافذ والمحلات والسلاسل التجارية المشاركة فى تنفيذ “مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية” بنطاق مدينة الضبعة، بنسب تخفيض بين 15 إلى 30%.

واطمئن محافظ مطروح من المهندسة هند مساعد، مدير عام مديرية التموين بمطروح، على  توافر كافة السلع الأساسية مع مشاركة المزيد من السلاسل والمحال التجارية داخل المحافظة التي وصلت إلى 34 منفذا، في فعاليات المبادرة بـ11 إلى 18 سلعة أساسية، والالتزام بنسب التخفيض وعدم المغالاة، موجها بالمتابعة المستمرة مع الدفع بمزيد من القوافل إلى القرى والتجمعات الصحراوية لتوفير احتياجاتهم من السلع الأساسية بأسعار مخفضة مع إعلام المواطنين بها. 

 تكثيف حملات المرور والمتابعة الدورية على الأسواق

ووجه محافظ مطروح بضرورة كتابة الأسعار على كافة السلع وبشكل واضح للجمهور، مشددا على تكثيف حملات المرور والمتابعة الدورية على الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة للتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة وتوافر الكميات وتفعيل المبادرة وعدم المغالاة تيسيرا على المواطنين. 

جدير بالذكر أن الحكومة أعلنت عن  تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15 لـ25% وهي سلع "السكر" والزيت "والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز"، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة والبيض، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن المواطنين وجهود الحكومة لمكافحة جشع بعض التجار وضمان توافر المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة، لتحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق، وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.

محافظ مطروح يتابع مبادرة خفض الأسعار
محافظ مطروح يتابع مبادرة خفض الأسعار
محافظ مطروح يتابع مبادرة خفض الأسعار
محافظ مطروح يتابع مبادرة خفض الأسعار
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محافظ مطروح مطروح تخفيض أسعار السلع السلع الاساسية والاستراتيجية مبادرة خفض الأسعار

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