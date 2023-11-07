الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

فريق تجديف بنك مصر يفوز ببطولة الجمهورية للشركات

جريدة الدستور

إنجاز جديد حققه فريق تجديف بنك مصر الذي تألق في بطولة الجمهورية للشركات رقم 56 للتجديف والكاياك والتجديف الأرضي (الارجوميتر).

وقدّم الفريق أداءً مبهرًا وأثبت جدارته بالفوز بعدد كبير من الميداليات والكؤوس، وهو ما يستحق الفخر والتقدير.

 

وحقق فريق بنك مصر إنجازًا رائعًا حيث نال 9 ميداليات ذهبية، و43 ميدالية فضية، و28 ميدالية برونزية.

وتتويجا لهذه الانتصارات حصل الفريق على كوؤس البطولة بعدد 4 كؤوس، منها كأس المركز الثاني للفريق العمومي وكأس المركز الثاني لرواد الـ45 سنة، وكأس المركز الثاني لرواد 50 سنة، وكأس المركز الثالث لسباقات الكاياك.

وشهدت بطولة الجمهورية للشركات منافسة قوية بين الفرق المشاركة في مختلف فئات السباقات، بدءًا من السباقات الفردية والزوجية بدفة وبدون دفة، وصولًا إلى سباقات الرباعية بدفة وبدون دفة والثمانية بدفة، بالإضافة إلى سباقات التجديف الأرضي (الارجوميتر) ومراكب الكاياك، وعلى الرغم من هذه المنافسة الشرسة، تمكن فريق بنك مصر من جذب الأنظار إليه والتألق بفضل التزامهم وروحهم القتالية.

يستحق الاهتمام أن نذكر الشخصيات المهمة في هذا الانتصار، حيث يشغل الكابتن هشام محمدي منصب المدير الفني للفريق وفريقه المتميز من المدربين الكابتن أبو جبل والكابتن محمد إيهاب والكابتن أية منصور 
والقائمين علي ادارة الفريق كابتن سعيد ابو الفتوح وكابتن ابراهيم نوبي وكابتن وليد عبد المنعم وكابتن خالد طلعت. بالإضافة جهود ومهارة اللاعبين المتميزين بالفرقة وروحهم القتالية واصرارهم علي الانتصار والفوز، بإشراف رئيس اللجنة الرياضية، أشرف زهري، وأعضاء اللجنة الرياضية أحمد مصطفى وإيهاب إبراهيم وبرعاية رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الأتربي.

تعتبر بطولة الشركات مناسبة رياضية هامة، حيث يتنافس فيها المتنافسون من مختلف الشركات ويعرضون مهاراتهم وقدراتهم في التجديف والكاياك في النيل بالإضافة الي التجديف الارضي (الارجوميتر)، وبالطبع، يسعى فريق تجديف بنك مصر دائمًا للمشاركة في هذه البطولة الرائعة والتألق بجانب الشركات المشاركة في البطولة.

 

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