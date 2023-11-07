الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": روسيا تنسحب رسميا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية بأوروبا

لافروف
لافروف

انسحبت روسيا رسميًا، اليوم الثلاثاء، من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا التي وُقِّعت 1990، مُحمّلة الولايات المتحدة مسؤولية تقويض الأمن في حقبة ما بعد الحرب الباردة بتوسيع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حسبما أفادت فضائية “القاهرة القاهرة” الإخبارية.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن هذه المعاهدة أصبحت "من التاريخ"، مُضيفة أنها "أُبرِمت في نهاية الحرب الباردة، عندما بدا تشكيل هيكل جديد للأمن العالمي والأوروبي على أساس التعاون أمرًا ممكنًا".

وقالت روسيا إن الدفع الأمريكي باتجاه توسيع حلف شمال الأطلسي، أدى إلى قيام دول الحلف "بالتحايل علانية" على القيود التي تفرضها المعاهدة على الحلف، مؤكدة أن قبول عضوية فنلندا وطلب السويد الانضمام إلى "الناتو"، يعني أن المعاهدة ماتت فعليًا.

وأضافت الوزارة: "حتى الحفاظ الرسمي على معاهدة القوات التقليدية في أوروبا، أصبح غير مقبول من وجهة نظر المصالح الأمنية الأساسية لروسيا"، مُشيرة إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها لم يصدقوا على معاهدة القوات التقليدية في أوروبا المعدلة لعام 1999.

ووضعت المعاهدة الأمنية التاريخية قيودًا على فئات رئيسية من القوات المسلحة التقليدية بالقارة الأوروبية، يُمكنها التحقق من فئات المعدات العسكرية التقليدية التي يمكن لحلف شمال الأطلسي وحلف وارسو آنذاك نشرها، حسب "رويترز".

روسيا الناتو اوروبا الولايات المتحدة الحرب البارد

مواد متعلقة

روسيا: التلويح بقصف غزة بقنبلة ذرية يثير تساؤلات بشأن امتلاك إسرائيل سلاحًا نوويًا

الأكثر قراءة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-11-2023 والقنوات الناقلة

توقعات بأمطار رعدية اليوم

"ظهرت بملابس شفافة وعارية".. أنوش تنتظر قرار المحكمة على حكم حبسها 3 سنوات

زوج يطالب بإثبات نشوز زوجته: صرفت كل فلوسها على التخسيس والليزر

بعد قليل.. حلف اليمين القانونية لـ21 مندوب جدد بمجلس الدولة

شبكة أمريكية تكشف: كيف عزلت إسرائيل الولايات المتحدة وأوروبا عن العالم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية ؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

خالد عكاشة

ما بعد الحرب.. التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى

بينهم مسئول فلسطينى.. وزير الخارجية يعقد اجتماعين مهمين غدًا

الاحتلال: استهدفنا قياديًا بحماس ومن بين المسئولين عن هجمات 7 أكتوبر