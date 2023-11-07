الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. "وول ستريت جورنال": أمريكا تخطط لنقل قنابل دقيقة التوجيه لإسرائيل

قنابل دقيقة التوجيه
قنابل دقيقة التوجيه

تخطط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لنقل قنابل دقيقة التوجيه لإسرائيل تبلغ قيمتها 320 مليون دولار، وذلك وسط الحرب التي تشنها في قطاع غزة، وفق ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلًا عن مصادر.

وتأتي هذه الصفقة الكبيرة من الأسلحة، وسط مخاوف متزايدة في الكونجرس وبين بعض المسؤولين الأمريكيين بشأن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة، خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع، وفق الصحيفة.

وأرسلت إدارة بايدن إخطارًا رسميًا في 31 أكتوبر الماضي إلى قادة الكونجرس، بشأن النقل المخطط له لهذه القنابل الدقيقة، وهي نوع من الأسلحة الموجهة بدقة التي تطلقها الطائرات الحربية.

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