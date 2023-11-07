اللواء محمد طلبة لـ"الشاهد": تدربنا جيدًا قبل 67 وندين بالفضل للخبراء الروس

أكد اللواء محمد طلبة، أحد أبطال حرب أكتوبر، أنهم كانوا يتدربون بشكل جيد قبل حرب 67، مؤكدًا أنهم كانوا يحتاجون لشخص يقودهم علميًا.

وأضاف طلبة، خلال حواره مع برنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم يدينون للخبراء الروس لأنهم علموهم جيدًا، مشيرًا إلى أن العملية كانت تقترب من حرب 67 خاصة بعدما استدرج الإسرائيليين الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

أكد أنه في 67 إسرائيل تحرشت بالأردن وبعدها انقلب الأمر لإطلاق نيران ومات بسببها 70 شخصًا، كما تحرشت بسوريا وقالت إنهم يحرضون الفلسطينيين على أن يأخذوا أرض مياه نهر الأردن وتم ضرب 6 طائرات سورية.

وتابع أنه في مايو 67 أرسل أركان حرب الجيش السوري برقية لمحمد فوزي قائد الجيِش وقال له: "إسرائيل جمعت 15 لواء واستدعت الاحتياطي ونتوقع أن 22 و25 مايو ستضربنا"، مشيرًا إلى أنه وقتها ذهب الفريق محمد فوزي لسوريا وعاد وقال إنه لا يوجد شيء ويوجد مظاهرة سياسية سوريا عملتها كيدية لإسرائيل.

وأكد أن عبدالناصر لم يأخذ الكلام بجدية وقال:"نتدرب لأن الأردن عندما ضربت مصر وسوريا لم تتدخلا، وعندما ضربت سوريا أصبح شكل مصر غير جيد لأنه يوجد اتفاقية دفاع مشترك بينهم.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟

ويعد برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.