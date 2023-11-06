أحمد الطاهرى يروى لـ"صاحبة السعادة" لحظات انطلاق "القاهرة الإخبارية"

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن وقت انطلاق قناة القاهرة الإخبارية صادف يوم القمة العربية في الجزائر، وبالفعل بدأ فريق القناة في وقتها بتغطية الحدث، ثم قاموا بتغطية قمة المناخ في شرم الشيخ، وتوالت الأحداث بعد ذلك.

وأضاف الطاهري، خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، عبر قناة "دي إم سي"، أن التحدي الكبير الذي واجه فريق قناة "القاهرة الإخبارية" هو تغطية الأزمة في السودان، خاصة أن الأمر يمثل أهمية كبيرة لمصر، كما أن ظروف الأحداث هناك كانت متشابكة ومعقدة للغاية.

وواصل: "استطاعت القناة خلال ذلك الوقت أن تنقل رؤية مختلفة، وكانت اللحظة الأكثر سعادة لنا داخل غرف القناة، حين زار الفريق عبدالفتاح برهان العلمين الجديدة، والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووجه شكرًا خاصًا حينها لقناة القاهرة الإخبارية، وعبر عن مهنيتها ونقلها لصوت الحقيقة في وقت صعب للغاية".