صحفى سودانى لـ"مساء dmc": نحن على مشارف سودان جديد

قال الكاتب الصحفي السوداني، عثمان ميرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية، أن الحرب فكل وقت تتغير الاجندة على أرض الواقع، حسب المعطيات والأهواء الموجودة

وأضاف رئيس تحرير صحيفة التيار، خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc" والمذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الشعارات السياسية تغيرت بمختلف الاتجاهات في الفترة الأخيرة.

وأشار ميرغني إلى أن الحرب السودانية انتقلت من الخرطوم إلى دارفور بترتيب وتخطيط، مشيرًا إلى أنها المحطة التي ينطلق منها كل المخططات من أجل احتلال كل ولايات السودان.