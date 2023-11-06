الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

صحفى سودانى لـ"مساء dmc": نحن على مشارف سودان جديد

الكاتب الصحفي السوداني
الكاتب الصحفي السوداني عثمان ميرغني

قال الكاتب الصحفي السوداني، عثمان ميرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية، أن الحرب فكل وقت تتغير الاجندة على أرض الواقع، حسب المعطيات والأهواء الموجودة

وأضاف رئيس تحرير صحيفة التيار، خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc" والمذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الشعارات السياسية تغيرت بمختلف الاتجاهات في الفترة الأخيرة.

وأشار ميرغني إلى أن الحرب السودانية انتقلت من الخرطوم إلى دارفور بترتيب وتخطيط، مشيرًا إلى أنها المحطة التي ينطلق منها كل المخططات من أجل احتلال كل ولايات السودان.

صحفي سوداني الكاتب الصحفي السوداني رئيس تحرير صحيفة التيار مساء dnc مساء dmc سودان فضائية دي ام سي

مواد متعلقة

وول ستريت جورنال: دبلوماسيون أمريكيون يضغطون على إسرائيل لإيقاف الهجوم على قطاع غزة

حسين عبدالغنى لـ"القاهرة الإخبارية": على المستوى الميدانى فخسائر إسرائيل كبيرة

"القاهرة الإخبارية" تنشر صورًا حية لقصف عنيف بقطاع غزة

مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف تفاصيل مكالمة بايدن لنتنياهو

ملك الأردن يطالب بوقف العدوان على غزة ويحذر من تفجر الأوضاع

مراسل "القاهرة الإخبارية": تحويل مصابى السرطان من غزة للمستشفيات المختصة بالقاهرة

الخارجية الأمريكية: على إسرائيل أن تميز بين المدنيين وحماس فى عملياتها العسكرية

المتحدث الرسمى باسم اليونيسف لـ"القاهرة الإخبارية": أطفال غزة يعيشون فى جحيم

الأكثر قراءة

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى

مدرب الزمالك المحتمل.. 4 مرشحين على رأسهم ثنائى درّبا الأبيض من قبل

عودة 100 مصرى من قطاع غزة نتيجة جهود مكثفة

"الهدنة الإنسانية" قيد التقدم .. بلينكن ينهي جولته في الشرق الأوسط

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

بلجيكا: ندرس إجراءات ضد إسرائيل تشمل المنتجات وحظر دخول كبار الشخصيات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

خالد عكاشة

ما بعد الحرب.. التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

خالد البلشى يكتب: دعوة لرسالة عالمية من معبر رفح

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى

بينهم مسئول فلسطينى.. وزير الخارجية يعقد اجتماعين مهمين غدًا

الاحتلال: استهدفنا قياديًا بحماس ومن بين المسئولين عن هجمات 7 أكتوبر