الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد وهبان: مصر والسودان يجمعهما تاريخ طويل ورابطة دم قوية

الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره السوداني

أكد الدكتور أحمد وهبان، عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، أن زيارة رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت إلى القاهرة تحمل رسالة مهمة تعبر عن اهتمام مصر بالأمن القومي السوداني والإفريقي.

وقال "وهبان" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامجها "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، إن مصر تواجه تحديات كبيرة في الجهات المختلفة، خاصة في ظل الحرب على غزة، لكنها لا تتجاهل الجبهات الأخرى المتعلقة بالأمن القومي، مثل السد الإثيوبي والأزمة الليبية والتطورات في العراق وسوريا.

وأشار "وهبان" إلى أن مصر والسودان يجمعهما تاريخ طويل ورابطة دم قوية، سواء كان شعب السودان أو جنوب السودان، مؤكدًا أن مصر تدعم وحدة الأراضي السودانية واستقرارها وتنميتها.

وأضاف أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالأمن القومي المصري والإفريقي، وأنه يسعى إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة في المنطقة.

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