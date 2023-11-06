الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تستهدف تذليل العقبات أمام المستثمرين.. خبير اقتصادى يكشف أهمية الرخصة الذهبية

الرخصة الذهبية
الرخصة الذهبية

أوضح الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، أهمية الرخصة الذهبية لرجال الأعمال وأصحاب المشروعات والاستثمارات الكبيرة، قائلًا: "إنها تستهدف تذليل العقبات أمام المستثمرين الحاليين والمنتظر دخولهم السوق المصرية". 

وأضاف الدكتور فرج عبدالله خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية extra news، أن الرخصة الذهبية أيضًا تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات التي تتوافق مع الأجندة المصرية وخريطة الاستثمار في مصر خاصة في القطاعات التي لها أولوية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تستهدف خلال الفترة القادمة زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتعميق التصنيع إلى جانب عدد من القطاعات ذات الأولوية.

وعن متطلبات الحصول على الرخصة الذهبية، أوضح الدكتور فرج عبدالله، أن أهم هذه المتطلبات أن يكون هناك أثر للاستثمارات التي من الممكن دخولها خلال الفترة القادمة على المتطلبات الموجودة في خريطة الاستثمار من جهة وتحفيز الناتج المحلي، وتعميق القطاع الصناعي من جهة أخرى.

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