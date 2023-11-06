الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شوط أول مثير.. تعادل بين توتنهام وتشيلسي وطرد روميرو

تشيلسي وتوتنهام
تشيلسي وتوتنهام

تعادل فريق توتنهام هوتسبير مع ضيفه تشيلسي بهدف لمثله، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، في ختام منافسات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج”، موسم 2023-2024.

السويدي ديجان كولوسيفسكي افتتح التسجيل لـ توتنهام في الدقيقة السادسة بتسديدة من ارتطمت بمدافع تشيلسي وسكنت الشباك.

لاعبو تشيلسي كثفوا محاولاتهم لتعديل النتيجة، وسجل رحيم ستيرلنج هدفًا في الدقيقة 23، لكن تم إلغائه بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو.

وسجل مويسيس كايسيدو هدفًا لـ تشيلسي في الدقيقة 31، لكن تم إلغائه بداعي التسلل، لكن تقنية الفيديو أوضحت ارتكاب كريستيان روميرو خطأ على لاعب “ البلوز”، ليتم احتساب ركلة جزاء، وطرد مدافع توتنهام.

كول بالمر تولى تنفيذ الركلة الجزائية بنجاح، في الدقيقة 35، ليعادل النتيجة لفريق تشيلسي. 

موعد مباراة توتنهام هوتسبير وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة توتنهام هوتسبير وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “توتنهام هوتسبير الجديد”، بالعاصمة البريطانية لندن.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN sports 1 HD.

تشكيل توتنهام أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل توتنهام أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو - كريستيان روميرو - فان دي فين - أودوجوي

خط الوسط: إيف بيسوما - بابي مطر سار - جيمس ماديسون

خط الهجوم: ديجان كولوسيفسكي - سون هيونج مين - برنان جونسون

ومن جهته، كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لـ تشيلسي، عن تشكيل “البلوز”، لمواجهة فريقه السابق.

تشكيل تشيلسي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل تشيلسي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: روبيرتو سانشيز 

خط الدفاع: ريس جيمس - تياجو سيلفا - أكسيل ديساسي - ليفي كولويل

خط الوسط: إنزو فيرنانديز - كونور جالاجير - مويسيس كايسيدو

خط الهجوم: كول بالمر - رحيم ستيرلينج - نيكولاس جاكسون

ويحتل فريق توتنهام قبل انطلاق المباراة، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد تشيلسي في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة.

توتنهام توتنهام هوتسبير تشيلسى الدورى الانجليزى ديجان كولوسيفسكي كول بالمر

الأكثر قراءة

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى

مدرب الزمالك المحتمل.. 4 مرشحين على رأسهم ثنائى درّبا الأبيض من قبل

عودة 100 مصرى من قطاع غزة نتيجة جهود مكثفة

"الهدنة الإنسانية" قيد التقدم .. بلينكن ينهي جولته في الشرق الأوسط

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

بلجيكا: ندرس إجراءات ضد إسرائيل تشمل المنتجات وحظر دخول كبار الشخصيات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

خالد عكاشة

ما بعد الحرب.. التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

خالد البلشى يكتب: دعوة لرسالة عالمية من معبر رفح

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى

بينهم مسئول فلسطينى.. وزير الخارجية يعقد اجتماعين مهمين غدًا

الاحتلال: استهدفنا قياديًا بحماس ومن بين المسئولين عن هجمات 7 أكتوبر