ميناء الإسكندرية يوقع اتفاقية تعاون مع نظيره "تشينغداو" الصيني

على هامش معرض النقل "TransMEA2023"..

وقعت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم الإثنين، اتفاقية تعاون مع ميناء تشينغداو الصيني تتضمن تبادل التعاون والخبرات في مجالات إدارة الموانئ ونظم الموانئ الخضراء والذكية، على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض النقل للشرق الأوسط وأفريقيا والذي تنظمه وزارة النقل برئاسة الفريق كامل الوزير وزير النقل.

وقع الاتفاقية عن الجانب المصري اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وعن الجانب الصيني سو جيانغوانغ مدير عام ميناء تشينغداو، بحضور قطاع النقل البحري برئاسة اللواء بحري رضا إسماعيل.

كما شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة اسكودا لبحث زيادة التعاون في مجال إدارة وتشغيل ورش صيانة الوحدات المتحركة، حيث قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم المهندس محمد عامر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد وديديه بفلغجر رئيس مجلس إدارة شركة سكودا ترانسبورتيشن أيه. أس.

وعقب التوقيع أكد وزير النقل أن هذا الاتفاق يأتي في إطار اهتمام الجانبين بزيادة حجم التعاون، حيث تسعى هيئة السكة الحديد إلى تحسين القدرات الخاصة بأعمال صيانة وعمرة الوحدات المتحركة سواء القدرات الفنية للعنصر البشري الموجود بالهيئة أو القدرات الفنية للورش وتجهيزها بالمعدات المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة وأساليب الصيانة والتشغيل، والذي سيتم بالتعاون مع شركة سكودا ترانسبورتيشن أيه. أس وكذلك رغبة شركة اسكودا في زيادة التعاون وتوسعة نشاطها داخل مصر وخاصة في مجال السكك الحديدية.

أحدث الأنظمة

وأضاف وزير النقل أن هذا التوقيع مع شركة اسكودا يأتي فى إطار توجيهات الرئيس السيسي بالتطوير والتحديث المستمر لمنظومة السكك الحديدية وفقا لأحدث النظم العالمية وتعظيم مشاركة القطاع الخاص الدولى والمصرى فى كافة المشروعات وزيادة إنتاجية الورش المختلفة وإمدادها بأحدث المعدات ونقل الخبرة للعاملين المصريين خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير 33 ورشة بالسكة الحديد مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة.

توطين صناعة النقل في مصر

كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم إنشاء مصنع لأجهزة الإشارات بين القومية لسكك حديد مصر وشركة جى تى اس التابعة لمجموعة CBS الإسبانية، وذلك علي هامش فعاليات الدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الاوسط وافريقيا TransMEA2023 والذي يقام تحت رعاية الرئيس تحت شعار " توطين صناعة النقل في مصر "

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ميناء الإسكندرية يوقيع إتفاقية تعاون مع ميناء تشينغداو الصين