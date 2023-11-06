الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

متحدث الوزراء: مبادرة تخفيض الأسعار تم تعميمها بجميع المحافظات

أسعار السلع
أسعار السلع

قال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن مبادرة خفض الأسعار، عُممت على مستوى الجمهورية، من خلال توفير أكبر عروض ممكنة للمواطنين بالمجمعات الاستهلاكية والشوادر بالمحافظات، بالإضافة إلى 7 آلاف منفذ ثابت ومتحرك للمنتجات الاستراتيجية كافة. 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم تحرير 4 آلاف محضر ضد المخالفين لتعليمات مجلس الوزراء بشأن كتابة أسعار المنتجات، والرقابة على البائعين كاملة؛ لاحتياج نزول 100% من قوة الحكومة للأسواق، وعلى المواطنين تحري الأسعار لضبط الأسواق.

نسعى لضخ كميات كبيرة من الأسعار لخلق أجواء تنافسية 

وتابع، نسعى لضخ كميات كبيرة من الأسعار لخلق أجواء تنافسية في الأسواق، والبنك المركزي يعمل على توفير المكون الدولاري للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج للسلع المخفضة، بالتزامن مع الأزمات الجيوسياسية التي تؤثر على كل اقتصاديات العالم.

مبادرة خفض الأسعار مستوى الجمهورية المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المخالفين أسعار المنتجات

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