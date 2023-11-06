الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

متحدث رئاسة الوزراء يكشف حقيقة وجود أزمة غذاء في مصر

المستشار سامح الخشن
المستشار سامح الخشن

كشف المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، حقيقة وجود أزمة غذاء حاليًا في مصر، مؤكدًا أنه لا حقيقة لوجود أزمة غذاء وأن وزير التموين أكد على أن المخزون الاستراتيجي للدولة مستقر حتى الساعة، ويكفي من 3 لـ6 لـ 9 شهور.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أنه تم التعاقد على 100 ألف طن سكر الفترة المقبلة مع المتوفر بالتموين.

الحرب في غزة أثرت على كل العالم

وطالب بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة، التي تؤدي لحالة إثارة البلبلة في المجتمع، مؤكدًا أن الحرب في غزة أثرت على العالم كله وليس مصر فقط، بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز، ومصر تأثرت في قطاع السياحة بشكل كبير بسبب التحذير من السفر إلى الشرق الأوسط. 

المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أزمة غذاء مصر وزير التموين المخزون الاستراتيجي 100 ألف طن سكر بالتموين

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