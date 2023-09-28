الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"المواد الغذائية": مصر لديها اكتفاء ذاتى من السلع الاستراتيجية بنسبة 95%

السكر
السكر

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة إسكندرية، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار السكر ارتفعت خلال شهرين فقط بنسبة 100% ليصل سعر الطن 35 ألف جنيه من أرض المصنع خلال تعاملات اليوم، مقارنة بـ17 ألف جنيه في يوليو الماضي.

وتساءل المنوفي:«ما الداعي لكل هذه الزيادة في أسعار السكر؟»، لافتًا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من السلعة الاستراتيجية بنسبة 95%، حيث يتم إنتاج 2.8 مليون طن سنويًا، في حين أن معدل الاستهلاك يتراوح بين 3.1 و3.2 مليون طن.

وأضاف في تصريحاته اليوم «أكثر من 50% من السلع الغذائية يدخل في صناعتها السكر»، متوقعًا حدوث طفرة كبيرة في أسعار المنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة إذا استمر سعر السكر على هذا المستوى.

وتابع «نريد أن نعلم من الذي حدد سعر السكر؟»، مشيرًا إلى أنه لا يوجد سوى المصنع أو الوكيل المتعاقد مع المصنع هم فقط من يضعون الأسعار، مطالبا أيًا منهم بتبرير سبب الارتفاع الجنوني والمستمر في الأسعار.

ولفت إلى أن سعر السلعة الاستراتيجية انخفض في الأسواق العالمية بنسبة 4% خلال سبتمبر الجاري، ليسجل سعر الطن 711 دولارًا، مقارنة بـ740 دولارًا.

وطالب بتشديد دور الجهات الرقابية على السكر، نظرًا لخطورة ارتفاع أسعاره على السلع الأخرى، مثل المربى والحلاوة والعسل وغالبية المنتجات الغذائية، قائلًا «شركات الصناعات الغذائية ستجد مبررًا قويًا لدفع الأسعار إلى مستويات لم نرها من قبل».

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