باحث: يجب إشراك الفلسطينيين فى أى مستقبل لقطاع غزة لأنها أراضٍ فلسطينية

قال علي عاطف، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بالنسبة لسيناريو توسيع منظمة التحرير الفلسطينية كي تضم فصائل تكون مسئولة بشكل أو بآخر عن غزة والضفة، أتوقع أن يتم إشراك جميع الفصائل أو المجتمع الفلسطيني داخل دولة فلسطينية موحدة، ونبذ الخلافات من جانب الفصائل الفلسطينية في الداخل، وتهيئة المجتمع الفلسطيني لإنشاء دولة واحدة طبقًا لخارطة حل الدولتين الذي ترعاه مصر منذ عقود.

وأضاف علي عاطف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أنه فيما يتعلق بمسألة غزة وبعض التقارير التي تشير إلى إمكانية إدارتها، هو أمر غير وارد لأن قطاع غزة هو قطاع فلسطيني من أراض فلسطينية، لافتًا إلى أنه في الوقت الحالي يوجد مسئولية قانونية بصفة أن سلطات الاحتلال لديها مسئولية قانونية واقتصادية ومسئولية إنسانية أيضًا، لكن في جميع الحالات يجب إشراك الفلسطينيين في أي مستقبل لقطاع غزة لأن هذه هي أراض فلسطينية، واستبعاد أي طرف لن يحل الأزمة وسيسهم في تأزيم الموقف أكثر.