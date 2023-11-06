الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ تمويل: اقتصاد المنطقة العربية بالكامل سيدفع ثمن ما يحدث فى غزة الآن

غزة
غزة

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن الاقتصاد المصري ليس اقتصاد حرب، ولكن يمكن القول إن الحرب على غزة سيكون لها أثر سلبي على الاقتصاد المصري، معبرًا: "سندفع فيه والأثر سيتعدى مصر ويصل للمنطقة بالكامل، والعالم كله سيدفع الثمن في التأثر الاقتصادي عن حرب غزة".

تأثير حرب فلسطين على الاقتصاد المصري 

أكد الدكتور هشام إبراهيم، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الوضع الحالي في الشرق الأوسط ملتهب ويضاف للأزمات المتراكمة أزمة جديدة وهي الحرب على غزة، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة سيتأثر ليس في مصر فقط ولكن المنطقة بالكامل وحركة التجارة بالكامل ستتأثر، وتكلفة الشحن للبضائع.

تردي الأوضاع في فلسطين

وأضاف في حديثه، أن الاقتصاد المصري سيتعرض لعبء إضافي على قطاع الصحة بسبب الأوضاع في غزة واستقبال المصابين الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا هو قدر مصر الدفاع عن القضية الفلسطينية.

هشام ابراهيم أستاذ تمويل الحياة اليوم الحياة الحرب بفلسطين

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