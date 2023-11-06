أكشن إيد: أكثر من نصف مليون شخص في شمال غزة يواجهون الموت جوعًا

حذّرت منظمة أكشن إيد الخيرية الدولية، الاثنين، من أن أكثر من نصف مليون شخص في شمال قطاع غزة يواجهون الموت جوعًا مع انخفاض الإمدادات الغذائية "بشكل خطير".

وقالت المنظمة، في بيان الاثنين إن "الاستنزاف شبه الكامل" لإمدادات الغذاء والمياه يعرض للخطر حياة المدنيين المحاصرين في شمال غزة والذين بالكاد نجوا من القصف المكثف لمدة شهر تقريبًا.

قالت ريهام الجعفري منسقة المناصرة والاتصال في منظمة أكشن إيد فلسطين، إن حالات الجفاف وسوء التغذية تتزايد بسرعة، ولا يمكن للمستشفيات التي ظلت فوق طاقتها لأسابيع متتالية، أن تقدم أي عزاء لأولئك الذين هم على حافة المجاعة مع انخفاض الإمدادات الطبية، وندرة الوقود، وإسقاط القنابل بشكل عشوائي في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك على خطى المستشفيات.