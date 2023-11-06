متحدث الخارجية يكشف تفاصيل محادثة سامح شكري مع "بوريل" قبل قمة السبع

قال أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن هناك اتصالات عديدة جمعت بين وزير الخارجية سامح شكري، وبين مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وتتم بشكل دوري على خلفية التطورات في قطاع غزة والحرص على التشاور حول الوضع.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الاجتماع الافتراضي بينهما تناول تطورات الوضع في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن "بوريل"، يشارك غدًا في اجتماع وزاري مع مجموعة السبع في اليابان.

رسائل سامح شكري للدول قبل قمة السبع

وتابع، أن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، حرص على أخذ تقييمات من وزير الخارجية سامح شكري، وأهم الرسائل المطلوب نقلها للدول السبع حول قطاع غزة، فيما يتعلق بالوضع والأمن وكذلك الوضع الكارثي في القطاع وضرورة أن تضطلع الدول لمسئولياتها لوقف هذا النزاع.

كما أكد أن وزير الخارجية أكد أن المجتمع الدولي لا يمارس الضغوط المطلوبة على الجانب الإسرائيلي لوقف العنف واستهداف المدنيين.