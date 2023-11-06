ورشة عمل بعنوان أثر محاور النقل على التنمية الشاملة

عقدت ورشة عمل أعدتها الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل إحدى هيئات وزارة النقل بعنوان “أثر محاور النقل على التنمية الشاملة” خلال فعاليات اليوم الثاني للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت شعار "توطين صناعة وسائل النقل في مصر" TransMEA2023.

واستعرضت ورشة العمل، نموذج المحور (القوس الشرقي الطريق الإقليمي، وخط القطار الكهربي الخفيف، وكذلك خط السكة الحديد الجاري إنشاؤه (الروبيكي / العاشر)، والمحور الثانى وهو محور الضبعة.

كما استعرضت الورشة منهجية العمل في الدراسة ونتائج حجم التنمية ونسب التغير وأثره البالغ في القيمة المضافة لقيمة الأراضي والوحدات السكنية، كما تم استعراض الممارسات الدولية في الاستفادة من القيمة المضافة الناتجة عن التنمية في تمويل مشروعات أخرى للنقل.

هذا وقد حضر الورشة لفيف من ممثلي وزارة الإسكان وهيئة تخطيط عمراني، بالإضافة إلى ممثلي وزارة النقل وهيئة تخطيط مشروعات النقل وبعض الاستشاريين وذوي الخبرة في هذا المجال.