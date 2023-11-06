أستاذ قانون دولى: الاتحاد الأوروبى فشل فى إصدار قرار هدنة إنسانية فى غزة

قال الدكتور رائد أبو بدوية، أستاذ القانون الدولي بنابلس، إن الخارجية الأمريكية، استطاعت إقناع الدول العربية بأن إسرائيل تتحمل مسئولية الأمن في قطاع غزة.

وأضاف أستاذ القانون الدولي، خلال مداخلة بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الموقف الأوروبي من بداية الاعتداء على غزة منقسم على نفسه، حيث نجد دولًا أوروبية تدعم الشعب الفلسطيني ودولًا تؤيد الكيان الصهيوني.

أشار أبوبدوية، إلى أن الموقف الأوروبي، جعل الاتحاد الأوروبي يفشل في إصدار قرار واضح فيما يخص بهدنة إنسانية لقطاع غزة، حيث يميلون بشكل واضح لإسرائيل ومنحها الدعم لاستمرار العمليات العسكرية.