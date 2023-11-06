كيف تناولت المقررات التعليمية تطورات القضية الفلسطينية؟.. دراسة تكشف

استعرضت دراسة للدكتور زكي البحيري، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية التربية جامعة المنصورة بعنوان "القضية الفلسطينية في مقررات المدارس المصرية خلال الفترة من 1956 إلى 1967 أو القضية الفلسطينية في التعليم قبل الجامعي" والتي نشرت ضمن دراسات موسوعة "مصر والقضية الفلسطينية" الصادرة عن المجلس الأعلى للثقافة؛ تطورات القضية الفلسطينية في المقررات التعليمية المصرية.

أبرز الأحداث التي تناولتها المقررات التعليمية بالمدارس المصرية

وتناولت الدراسة العديد من الأحداث التي رصدتها المقررات التعليمية في المدارس المصرية خلال الفترة المذكورة؛ ومن أبرزها: اليهود في العصور القديمة وفلسطين، واليهود في العصور الوسطى خاصة في أوروبا، هجرات اليهود لفلسطين قبل عام 1948، وفكرة إنشاء مستعمرة يهودية في سيناء عام 1902، ومؤتمر "1905- 1907" لكامبل بنرمان، ثم وعد بلفور 1917، والانتداب البريطاني علي فلسطين 1920 وسياسة بريطانيا هناك، وزيارة الهجرات اليهودية والكتب السوداء والكتب البيضاء، ثم حادث حائط المبكي 1929، والكتاب الأبيض الثاني 1930 وتشكيل اللجنة العربية العليا 193"؛ وغيرها من الأحداث الفاصلة في تاريخ القضية الفلسطينية.

أبرز نتائج الدراسة ومطالبات مؤلفها

وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها أن أهم كتاب تاريخ تناول القضية الفلسطينية في المقررات التعليمية لمؤلفه الدكتور والمؤرخ الراحل أحمد عزت عبد الكريم، رئيس جامعة عين شمس عام 1968 والذي درس لطلاب الثانوية العامة.

ودعا صاحب الدراسة إلى إعادة كتابة مقررات التاريخ والتربية الوطنية والجغرافيا واللغة العربية في جميع المراحل الدراسية بما يعبر عن مشاكلنا ويتطلع لتحقيق آمال الأمة العربية في وحدتها، والتصدي لمناورات إسرائيل وإيجاد وطن قومي أيضًا للشعب الفلسطيني، بل ولإيجاد مناهج مدرسية موحدة مع البلدان العربية حتى توجد ثقافة مشتركة، ووعي عربي عام.