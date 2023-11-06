الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

كيف تناولت المقررات التعليمية تطورات القضية الفلسطينية؟.. دراسة تكشف

دكتور زكي البحيري
دكتور زكي البحيري

استعرضت دراسة للدكتور زكي البحيري، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية التربية جامعة المنصورة بعنوان "القضية الفلسطينية في مقررات المدارس المصرية خلال الفترة من 1956 إلى 1967 أو القضية الفلسطينية في التعليم قبل الجامعي" والتي نشرت ضمن دراسات موسوعة "مصر والقضية الفلسطينية" الصادرة عن المجلس الأعلى للثقافة؛ تطورات القضية الفلسطينية في المقررات التعليمية المصرية.

أبرز الأحداث التي تناولتها المقررات التعليمية بالمدارس المصرية

وتناولت الدراسة العديد من الأحداث التي رصدتها المقررات التعليمية في المدارس المصرية خلال الفترة المذكورة؛ ومن أبرزها: اليهود في العصور القديمة وفلسطين، واليهود في العصور الوسطى خاصة في أوروبا، هجرات اليهود لفلسطين قبل عام 1948، وفكرة إنشاء مستعمرة يهودية في سيناء عام 1902، ومؤتمر "1905- 1907" لكامبل بنرمان، ثم وعد بلفور 1917، والانتداب البريطاني علي فلسطين 1920 وسياسة بريطانيا هناك، وزيارة الهجرات اليهودية والكتب السوداء والكتب البيضاء، ثم حادث حائط المبكي 1929، والكتاب الأبيض الثاني 1930 وتشكيل اللجنة العربية العليا 193"؛ وغيرها من الأحداث الفاصلة في تاريخ القضية الفلسطينية.

أبرز نتائج الدراسة ومطالبات مؤلفها

وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها أن أهم كتاب تاريخ تناول القضية الفلسطينية في المقررات التعليمية لمؤلفه الدكتور والمؤرخ الراحل أحمد عزت عبد الكريم، رئيس جامعة عين شمس عام 1968 والذي درس لطلاب الثانوية العامة.

ودعا صاحب الدراسة إلى إعادة كتابة مقررات التاريخ والتربية الوطنية والجغرافيا واللغة العربية في جميع المراحل الدراسية بما يعبر عن مشاكلنا ويتطلع لتحقيق آمال الأمة العربية في وحدتها، والتصدي لمناورات إسرائيل وإيجاد وطن قومي أيضًا للشعب الفلسطيني، بل ولإيجاد مناهج مدرسية موحدة مع البلدان العربية حتى توجد ثقافة مشتركة، ووعي عربي عام.

زكي البحيري مقررات المدارس المصرية أهمية القضية الفلسطينيية موسوعة مصر والقضية الفلسطينية - المجلد السادس إصدارات المجلس الأعلى للثقافة

الأكثر قراءة

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى

عودة 100 مصرى من قطاع غزة نتيجة جهود مكثفة

مدرب الزمالك المحتمل.. 4 مرشحين على رأسهم ثنائى درّبا الأبيض من قبل

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

أحمد فتوح فى الأهلى.. سيناريوهات "المارد الأحمر" لحسم صفقة ظهير الزمالك

الصليب الأحمر يرافق قافلة سيارات إسعاف من غزة إلى معبر رفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

خالد عكاشة

ما بعد الحرب.. التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

خالد البلشى يكتب: دعوة لرسالة عالمية من معبر رفح

د.محمد كمال

مستقبل غزة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى

بينهم مسئول فلسطينى.. وزير الخارجية يعقد اجتماعين مهمين غدًا

الاحتلال: استهدفنا قياديًا بحماس ومن بين المسئولين عن هجمات 7 أكتوبر